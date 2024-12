L'indi Dommaraju Gukesh, amb 18 anys, el més jove campió del món d'escacs de la història

L'indi Dommaraju Gukesh es converteix amb 18 anys en el campió del món d'escacs més jove de la història en guanyar la catorzena partida al xinès Liren Ding, defensor del títol, i sumar els 7,5 punts necessaris per ser campió.

Els dos escaquistes arribaven empatats a la darrera partida i aquesta es convertia en decisiva o s'havia de realitzar el desempat amb partides ràpides. Però l'indi va aprofitar una errada del contrincant en el moviment 55 que li suposa un avantatge decisiu i provocà l'abandonament del campió del món, que va tenir sempre al llarg de la partida, millors posicions, però segurament els problemes de salut de Ding també han influenciat el resultat final.

I així, per segona vegada, un indi aconseguia el títol de campió del món i emulava al petacampió Viswanathan Anand, tot un ídol a l'Índia.

Ha estat un campionat on les errades del xinès Ding han donat una oportunitat històrica a Gukesh, que ja havia guanyat el Torneig de Candidats de Toronto en abril de 2024. Encara és massa jove per saber si podrà superar a escaquistes de la categoria de Bobby Fischer, Kaspàrov, Kàrpov o el noruec Carlsen entre d'altres, però la seva joventut pot marcar tota una època.

Al final no hi faltaren els plors emocionants de l'indi i l'esportivitat del xinès que només ha retingut el títol poc més d'un any i que ha estat seguit per milions d'espectadors a través de les plataformes d'internet i ha cridat també l'atenció dels milers de jugadors que hi ha a les nostres illes que no s'han perdut les catorze partides del matx.