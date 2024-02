Estimen que el 93% de les entitats esportives de les Balears no compta amb un pla d'igualtat

El 93 per cent de les entitats esportives de les Balears no té establert un pla d'igualtat, segons s'ha destacat durant la presentació de la 'Guia per a la implementació de la llei de l'esport balear a les entitats esportives' de l'Associació Dones i Esport Professional.

Aquesta és una de les dades que es desprenen del text adreçat a federacions, clubs i administracions públiques, que ha presentat l'associació aquest dilluns a Palma. «Aquesta és una eina molt pràctica», ha defensat la presidenta, Mar Mas, i ha afegit que «les dones només representen el 20% a les entitats esportives en llocs de direcció i gestió».

A més, ha indicat que el 60% d'aquestes entitats no compta amb un protocol de prevenció de la violència sexual i el 67% no té protocols per a la protecció de la infància. També ha subratllat, que del total de les llicències esportives que hi ha a les Balears, 82.287 corresponen a homes i 33.567 a dones.

Tot i això, el 85% d'entitats esportives sí que ha aplicat alguna mesura per a promocionar la igualtat i el 87% ha incorporat alguna dona a la seva estructura.