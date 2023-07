El mallorquí Pau Marin guanya el campionat estatal sub 12 i el menorquí Martin Krauchi aconsegueix el tercer lloc

Sensacional actuació de la selecció Balear copant 2 llocs del pòdium, fet difícil d'aconseguir dins el món dels escacs; les dues grans promeses dels escacs de les Illes Balears no varen decebre als pronòstics i realitzaren un campionat de gran nivell i mentre que el jugador de Reis i Dames en Pau Marin aconseguíel títol de campió d'Espanya amb només una derrota, total 8 punts i demostrant que era un dels favorits, amb joc fàcil, però molt bé posicionat ens dona l'alegria de l'any dels escacs de les Illes, també el menorquí del CECA de Ciutadella en Martin Krauchi, realitzà un gran campionat amb 6 victòries i 3 taules, amb 7,5 punts aconseguí un meritori 3r lloc per la delegació de les Illes Balears. Els altres component, manco d'experiència compliren i així n'Adria Torrent amb 6 punts finalitzà el 26e'; Tomeu Perelló 82è i na Mireia Baldó 188è amb 1,5 punts. En total hi participaren 190 escaquistes dels 17 comunitats.

A la competició de partides ràpides, la cosa no ha anat tant bé ; en Pau aconseguí el 10è lloc i Martin Krauchi 6 punts, vint-i-vuitè.

Ara és el torn del campionat sub 14 amb 192 participants, 11 de les Illes Balears. Aquí no tenim gaire possibilitats per entrar en el 'Top ten' però serà una excel·lent oportunitat per agafar experiència. Un torneig on hi haurà alguns mestres FIDE amb més de 2300 punts d'Elo. Roger Arguimbau, Eloi Alles, Pau Genestar i Pau Benejam, tots ells del Cercle Artístic de Ciutadella, juntament amb altres 7 representants de les Illes Balears.

A cada categoria que pugem el nivell va pujant ostensiblement i a aquesta categoria sub-14 ja ens trobem jugadors que són mestres FIDE amb més de 2300 punts d'Elo.

Després de les dues primeres rondes, l'únic jugador que compte amb les dues primeres partides amb victòries és el menorquí Roger Arguimbau, i encapçala la classificació amb els altres 35 que han guanyat les dues primeres rondes, mentre Hector Pleguezuelos i Julian Nieto tenen un punt.

Agim Azizaj lidera el Memorial Roberto Vidal a Eivissa

Després de les tres primeres rondes el jugador del club Ibiza 64 Agim Azizaj lidera amb solitari el l Memorial Roberto Vidal, essent l'escaquista que compte les partides com victòries a mig punt es troben grup de 5 jugadors Pedro Prieto (Puig d'en Valls), Marc Colom (Peña Deportiva) i Miquel i Aitor Prohens de l'Ibiza 64.

Propera ronda dimecres 19 a les 18.30 hores.

Mallorca Plena de torneig d'escacs

A Pòrtol i organitzat l'associació Multicapacitats, pel club Reis i Dames amb la participació de 36 escaquistes es disputa l'emocionant Segon Torneig per les Festes del Carme que finalitzà amb el triomf de Matias Ruiz amb els mateixos punts que la jugadora del Club de Maria de la Salut Maria Antònia Vicens, que no aconseguí el títol per l'única derrota davant el campió, 3r el jove Lluc Bimbo amb 5,5; millor escolar en Quimey Vargas de La Balanguera.

68 escaquistes escolars d'arreu de Mallorca han participat al V torneig escolar Incacs de Raiguer del Circuit Consell de Mallorca que organitza Incacs des Raiguer en un gran dia de foment del noble joc mil·lenari amb una classificació molt emocionant.

En Quimey Rodriguez de La Balanguera guanyà el torneig amb 7 de 7, essent na Laia Navarro de Reis i Dames subcampiona amb 6 punts i 3r el jugador local Sion Massip. Mentre que al Segon Obert la participació va esser de 30, amb grans jugadors com el campió el Mestre Fide José Francisco Muñoz, el favorit i alhora campió, 2n en Lluc Bimbo, 3r l'alcudienc Gabriel Vallespir, 4t el local Didier Duque i cinquena Maria Antònia Vicens. Volem felicitar el treball engrescador i dinàmic del Club Incacs des Raiguer en difondre els escacs

La XXVII edició del torneig d'Escacs d'Algaida ha estat un gran èxit amb 38 escaquistes entre ells un MI i un MFIDE es va resoldre en el desempat Enrique Asensió donà la sorpresa i gràcies a la victòria davant el Mestre Internacional Pedro Mascaró aconseguí el títol en Mascaró segon i el Mestre FIDE Sebastià Massanet 3r; millors locals 4t i 5è amb els mateixos punts Víctor Manuel Rodríguez i Juan Pedro Cerrato, mentre Maria Antònia Vicens va ser sisena.

Propers torneigs

20 de juliol a la plaça Alexender Ballester Sa Pobla el XIV torneig escolar Festes de Sant Jaume a les 17.30 i paral·lelament un torneig d'adults. Inscripcions 606624632

22 de juliol Torneig festes de Sant Abdón i Sant Senen al pavelló Sa Creu d'Inca i organitzat pel Cercle Artístic d'Inca, partides de 15 minuts per jugador i horari de 10 a 14 hores.

Dissabte 22 de juliol a les 16 hores, inci del 55è Torneig Open d'Alcúdia i campionat de Mallorca d'Escacs Actiu a l'Edifici Can ramis, 1r pis, Passeig Ventayol. Obert a tothom i inscripcions al WhatsApp 674250898 i telèfon 971545289.



Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/