Els escacs, molt presents en els actes del Dia de les Illes Balears

A totes les Illes hi haurà gran quantitat d'activitats escaquistes obertes als federats i a la població en general que seran coordinades per la Federació Balear d'Escacs.

A l'hipòdrom de Sant Rafel de Sant Antoni de Portmany el 26 de febrer de 10.30 a 12.30 hores es farà el VIII Obert d'escacs d'Eivissa, suís a 5 minuts i amb la il·lusió de fer arribar la pràctica dels escacs als eivissencs i formenterencs

També el 26 de febrer a l'Espai na Camel·la a Manacor se celebrarà el campionat de Balears de parelles mixtes a partir de les 16.30 hores, es farà un suís a 5 rondes i amb el ritme de 3' + 2'' amb 300 euros en premis per categoria i plaça pel campionat d'Espanya de partides llampec.

Però el gran gruix de les activitats i la majoria obertes a federats i no federats serà l'1 de març dia de les Illes Balears; així a les 10.00 hores a la plaça major de Palma, les set vegades campiona d'Espanya i amb 14 participacions amb les olimpíades d'escacs i a més Gran Mestra Internacional la mallorquina Mónica Calzetta, realitzarà unes simultànies a 10 taulers, al mateix lloc i a les 10.30 hores es desenvoluparà un entretingut i festiu Torneig de Masnou a 5 minuts, obert a tota la població amb trofeus pels 5 primers, serà una competició que es podran jugar les partides que un vulgui sempre que un guanyi i també té la peculiaritat que un es pot inscriure a qualsevol moment; dites activitats estan organitzades per l'Associació El Tauler que es dedica especialment, des de fa uns vint anys, a impartir classes d'escacs a centres públics i concertats de Mallorca i promoure els escacs a qualsevol edat i sense cap mena de discriminació. Els que vulguin participar en les simultànies es poden fer al WhatsApp 667734634, mentre al Masnou serà suficient arribar 15 minuts abans del torneig per si vols ser un dels vint que ho comencin.

Mentre a la sala Can àngel des Mercadal l'activitat que organitza la Delegació de Menorca i amb el títol "Els escacs no tenen edat" amb la col·laboració del Consell de Menorca consistirà en homenatjar a 5 jugadors de Menorca de més de 80 anys que estan en actiu. En Dante Mercadal Melia (Centre Cultural d'Alaior), Juan José Carretero Orfila (Centre Cultural d'Es Castell), Juan Mercadal Camps (Cercle Artístic de Ciutadella), José Pons Tuduri (Centre Cultural d'Es Castell) i José Antonio Sales Pelegrí (Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís), el qual començarà a les 11.00 del matí.

Finalment, el Campionat de Balears d'Escacs Ràpid 2023 es disputarà a l'Espai Na Camel·la (Manacor) dia 1 de març de 16:00 a 19:30., Només podran participar escaquistes amb llicència federativa balear en vigor. Es disputarà un torneig per sistema suís a set rondes. El ritme de joc serà a 10 minuts per jugador més un increment de 5 segons per jugada, hi haurà 500 euros en premis, destacant els 200 euros pel campió o campiona.

Àgora Megaescacs manté el liderat a la Lliga Balear d'Escacs

La victòria contundent de l'Àgora Megaescacs per 4 a 1 davant el fa més lider perquè el seu perseguidor el CECA de Ciutadella va tornar a ensopegar i només aconseguí un empat en el camp de Can Tiu Sa Dragonera i ara amb 10 punts es troba a 2 del líder, amb el qual es disputaran el primer lloc la propera setmana, malgrat que l'Agora amb un empat serà el campió de la primera fase; alhora Mallorca Isolani i Son Dameto guanyaren els seus matxs i pareixen els altres dos candidats que juguin la Fase d'ascens , malgrat que encara el Reis i Dames té possibilitats i Can Tiu sa Dragonera, Puig d'en Valls i La Balanguera són els candidats a la lluita per no baixar de categoria.

Competicions a Mallorca

Només s'ha jugat aquesta setmana les categories de Preferent, Primera i Segona A i B.

A preferent segueix la marxa triomfal de l'Alcúdia que aconsegueix la seva sisena victòria consecutiva i ja té 4 punts de diferència entre el segon Vuit Peons que tenen assegurada les dues primeres places de la Fase d'Ascens, les altres dues sortira de la terna formada per Can Tiu-Sa Dragonera B, Maria de la Salut i Àgora Megaescacs; i, per altra banda, Algaida, Mestral Palmanyola i Llucmajor ja estan classificats per la fase que dur a descendir a Primera.

A primera Segueix liderant amb autoritat el Campos que ho ha guanyat tot, i ara té 12 punts i ara és seguit per l'Inca amb 9 punts, dos dels equips candidats a l'ascens i 3r Tròpic amb 8; a Segona A es manté el frec a fre amb el Tròpic i l'Incacs Es Raiguer, només el separen 1 punt; a segona B el Tròpic C finalitzarà líder de la 1a Fase; aquí l'emoció estarà entre Maria de la salut B i Sa Dragonera C que es disputaran la darrera plaça per lluitar per l'ascens.

Campionats de Mallorca individuals

Cristina Sureda de Reis i Dames de llevant nova campiona de Mallorca Femenina

No hi hagué sorpreses i les victòries de les 3 primeres han donat campiona la manacorina Cristina Sureda, 2a la jugadora de Maria de la Salut Maria Antònia Vicens i Alicia Veloz

Els resultats li afavoriren i ara el lider, dels veterans de Mallorca i en solitari és Francesc Aguiló d'Inca amb 4,5 punts, en 4 punts després de les seves taules trobam a Joan Gayà (Maria de la Salut ) i Juan Antonio Guzman (Llucmajor) entre ells sortirà el proper 24 de febrer a les 20.00 hores el nou campió.

Al sub 18 després de les primeres taules del 1r Classificat en Miquel Sureda (Rei i Dames) manté la distància amb Didier Duque (Incacs ) i en Julian Nieto amb un punt més que els dos segons; aquí també només falta una ronda.

A MENORCA amb motiu del carnaval no hi hagué jornada ni per equips ni a les categories d'escolars; la propera setmana es reprendran amb total normalitat.

Eivissa- Formentera

Contundent victòria del Puig d'en Valls B per 4 a o davant la Peña Deportiva A i segueix lider ara amb 12 punts, després de guanyar per 4 a 0 a l'Ibiza 64 B amb 11 punts i 3r Peña Deportiva A , segueix a la darrera posició el Puig d'en Valls C amb 2 punts.

Recordar que el proper 4 de març dins la jornada Escacs per la igualtat comptarem amb la presidenta de la Comissió d'Igualtat i dones de la FEDA la Mestra FIDE femení Maria Rodrigo Yanguas i la promesa eivissenca Naila Reina Sorribas que desenvoluparan unes simultànies obertes al públic en general al passeig de Vara de Rei d'Eivissa a les 11.00 hores i dins el 8 de març.

Més informació a la web de la Federació Balears: https://www.fbescacs.com/ca/