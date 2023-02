Els germans Bermúdez Campions de Mallorca de Truc!

Dissabte 18 es dugueren a terme les dues semifinals i la final del Torneig Mallorca de Truc.

Per una banda, s'enfrontaren en Damià i en Rafel (cosins) contra els germans Bermúdez, n'Antonio i n'Emilio. La partida va ser una 'revenja' de la semifinal, també contra ells, de la passada edició del campionat Intermunicipal.

Per altra banda, a l'altra semifinal, teníem els 'Enriques' contra na Coloma i en Tato (mare i fill). Gran actuació dels inquers, que perdent 3-0 de cantons, varen remuntar 3-3. Tot i això, els primers varen acabar imposant-se aconseguint una plaça per a la final.

Gran reconeixement volem donar a la 4a posició de la parella mixta formada per en 'Tato' i na Coloma. En particular, és el millor registre d'una parella mixta en un gran campionat insular des de la 3a posició de la parella formada per Juana Maria Alemany i Mateu Alemany en el 1998. Enhorabona als dos!

A les 18:00 començà el que va ser la partida més esperada de l'any. Al millor de 9 cantons, el primer a arribar a 5 es coronaria com a millor parella de l'illa. Els germans varen començar amb gran impuls guanyant 3-0. Tothom s'imaginava una final sense complicacions pels Bermúdez. Ara bé, després d'una curta aturada entre cantons, els 'Enriques' varen aprofitar per canviar la tàctica. Lluny de donar-se per perduts, varen treure la millor versió d'ells mateixos, aconseguint dur el ritme de la partida a mesura que els germans contemplaven sorpresos com se'ls anava de les mans allò que pareixia aconseguit. Amb càntics i mostres d'eufòria, els Enriques varen 'girar la truita' amb una èpica remuntada posicionant-se 4-4. La situació era molt intensa. Les dues parelles volien la victòria. El gran nombre d'espectadors contemplava amb goig aquella lluita de 'gladiadors' en la conquista del cantó de la glòria. Una errada podria costar la desitjada victòria. No obstant això, només els millors tenen el do de la valentia i del coratge en aquelles oportunitats úniques 'd'ara o mai'. Va ser així com els germans es varen imposar, guanyant 5-4 el que serà una de les partides que formarà part de la història del truc!

Classificació:

Campions: Emilio Bermúdez, Antonio Bermúdez (Palma)

Subcampions: Enrique Amaya, Enrique Reyes (Palma)

3rs: Rafel Gómez, Damià Pons (Palma)

4ts: Tato Ávila, Coloma Vallés (Millor fèmina) (Inca)

5t: Juan Hermosa, Juan Miguel Ares (Capdepera)

6è: Javier Jiménez, Vicenç Fiol (Palma, Alaró)

7è: Toni Font, Miquel Nicolau (Montuiri)

8è: Manolo López, José Ruiz (Capdepera)

9è: Albert Ferriol amb Pep Ferriol (Millor jove) (Palma)

9è: Toni Gamundí Damià Passan (Sóller)

11è: Carlos Rullán i Enrique Batista (Palma)

11è: Joan Verd, Joan Ferrer (Sencelles)

Amb la victòria dels germans Bermúdez, es dona per culminat el III Campionat Intermunicipal de Truc, essent el llegat del majestuós Gran Torneig de les Balears fundat pel Sr. Lluis Maria Segura, on Emilio Bermúdez (pare dels germans) fou campió l'any 1995. 'Visca es Truc!'.