Continua triomfant el jove escaquista d'onze anys Pau Marín

Guanyant en solitari XXVIII Torneig de Migjorn, amb un gran torneig, Pau Marín de Reis i Dames de Llevant amb 7 punts es proclama campió, gràcies a la derrota inesperada a la darrera ronda del mestre FiDE Lester Tattersall que perdre davant el jugador local en Víctor Rubert que després fos 3r amb 6,5, i meritori 2n lloc del jugador de Maria de la Salut en Joan Gayà amb 6,5 punts. La millor femenina va tornar ser na Maria Antònia Vicens amb 4,5. Felicità el Club Fomento Campos per l'excel·lent organització i per realitzar un torneig de ritme lent d'una hora i 30 minuts per jugador, i que aglutinà un elenc de 59 escaquistes de diversos clubs de Mallorca, d'ells 4 superaven els 2000 punts d'ELO.

Acaba el Circuit de Mallorca Escolar Llampec d'Escacs del Consell de Mallorca

Els 40 millors escaquistes del Circuit í dividits en 5 categories disputaren el passat diumenge la Final del Circuit a l'Espai Suscultura de la Cooperativa Corda i Poal.

A la categoria Sub 8, coparen els 3 primers els jugadors de Rei i dames, Campió Unai Ibáñez 2n. Eloy Domenec i 3r Jorge Montosa; millor femenina Mònica Domínguez el Mallorca Isolani.

A la categoria sub 10; 1r. Lluc Marín (Rei i Dames); 2n Miquel Aguiló (La Balanguera); 3r. Pau Bergas (Rei i dames; millor femenina: Antonova Spasova.

Sub 12: Campiona Lais Navarro (Rei i Dames); 2n Vittorio Paolo (La Balanguera); 3r. Meylin Halilova (Incascs)

Sub 14: Campió Alexandre Chacopino (La Balanguera) Lucas Tavecchia (La Balanguera); 3a Sara Veloz (Mallorca Isolani).

Sub 16: Campió Didier Duque (Incacs) 2n Toni Tomás (Rei i Dames); 3r Diego Ubieto (La Balanguera); millor femenina: Maria Isabel Torrandell (Sa Pobla).

La final va estar plena d'assistents al local Espai Suscultura, especialitzat a organitzar torneigs d'Escacs; la majoria pares o mares que acompanyaren els seus fills; alguns manifestaren que els darrers torneigs s'havien fet de forma molt improvisada i que era una llàstima que no hi hagués més informació dels torneigs i més dotació econòmica per als organitzadors que segur motivaria una major participació i esperaven que es faci una bona reflexió en les altes esferes que pugui afavorir ca que els escacs sigui una festa dins la població escolar.

Calendari torneigs i notícies dels escacs

1 i 2 d'octubre Torneig L'Anhel per a SUB 18; a l'hora de tancar aquest article ja hi havia inscrits un total de 23 escaquistes i encara es poden inscriure al 633880107, és un torneig de partides de 30 minuts + 30 segons de bonificació i valedor per ELO que es jugarà 4 rondes el dia 1 d'octubre i el 2, les dues darreres a l'Espai Suscultura de Palma.

Open Internacional d'Escacs Ciutat d'Eivissa del 14 al 16 d'octubre sub 2400 en l'hotel Ibiza Playa de Figueretes. Informació: ibz64chess@gmail.com

XIX Festival d'Escacs Internacional a Calvià del 7 al 16 d'octubre 2022

La maquinària ja està en marxa i hi ha torneigs que ja estan complets; us recordam el calendari del Festival:

7 al 9 d'octubre: Mar Senses Mallorca Chess Weekend sub 1800 (32 inscrits de 7 nacionalitats)

8 al 16 d'octubre XIX Open Internacional Amateur (amb 145 escaquistes de 28 països, destacant 16 d'Alemanya, 10 de la República i txeca i 41 d'Espanya) i també hi ha una llista d'espera d'una quinzena de persones que esperen alguna baixa o que la sala Palmanova es pugui ampliar, ja que de moment està complet.

12 octubre Torneig Blitz Chessbase. Torneig de partides ràpides d'un dia.

15 d'octubre Simultànies en el Passeig Marítim de Palmanova, amb la participació de la número 1 d'Espanya la georgiana Ana Matnatze i la mallorquina Mónica Calzetta que formem part de l'equip nacional que recentment han participat en l'olimpíada de l'Índia

16 d'octubre Cloenda del Festival

Més informació a la web www.calviafestival.com i inscripcions a info@calviafestival.com

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Balear d'Escacs convoca el següent curs per a l'obtenció del títol d'Àrbitre Autonòmic. Per a l'obtenció del títol cal tenir aprovat l'examen i haver superat les corresponents pràctiques. Es realitzarà el 7, 8 i 9 d'octubre

Les inscripcions al correu fbe@fbescacs.org fins dia 6 d'octubre.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org