L'indi Gukesh, campió de la I edició del Festival Internacional d'Escacs Sunway Formentera

Després de 10 rondes i de partides de gran qualitat i amb escaquistes de 20 països, el jove indi de 15 anys, GuKesh Dommaraju guanya també a Formentera, amb autoritat, joc eficaç i molt pràctic finalitzant lider amb solitari amb 8 punts, amb 6 victòries i 4 taules , una d'elles davant el subcampió el GM espanyol Jaime Santos que assolí 7,5 punts, tancà el pòdium l'armeni Sargsyan Shant amb 7,5 punts i com l'espanyol sense perdre cap partida.

En el segon torneig del festival, el màxim favorit l'espanyol José Moreno s'enfonsà a les darreres rondes i només assoli la dotzena posició amb 4,5 punts, essent el campió el Kuwaitià Ibrahim Abdulrachman amb 8 victòries i 2 derrotes, en segon lloc l'iraní Dadashpour Mohammad Yase 8 punts; 3a posició per la jove promesa eivissenca de 17 anys Marc Roig que aconseguí 7 punts derrotant al campió, però a la darrera rondà si no hagués perdut davant el kuwaitià Hussain Hashem possiblement fos el campió.

Es jugà un segon Blitz també guanyat pel GM armeni Martirosyan Haik M. que aconseguí 7,5 punts de les partides jugades a 3 minuts.

Sens dubte han estat 10 dies de gran activitat escaquista i ee promoció de l'illa de Formentera que s'ha viscut amb total normalitat, però que ha donat a conèixer un turisme de qualitat, esportiu i cultural al mateix temps.

Tota la informació dels diversos tornejos ho podeu trobar a

https://chess-results.com/tnr614496.aspx?lan=2&art=0&fed=ARM&turdet=YES&flag=30

Mallorca Isolani, La Balanguera de Mallorca, Puig d'en Valls d'Eivissa-Formentera mantenen la categoria i ascendeix l'equip de Manacor Rei i Dames.

Finalitzà aquesta darrera fase on el Mallorca Isolani tornà a guanyar 4 a 0 al tercer classificat de Menorca Alaior- Mercadal A; mentre que La Balanguera tornà a guanyar amb 3,5 a 0,5 al Vuit Peons i manté la categoria; en el matx eivissenc el Puig d'en Valls remuntà el 2,5 a 1,5, guanyant per 3 a 1 al Ajedrez Ibiza 64; finalment el Conecta Balear de Rei i Dames de Manacor, remunta el 2,5 a 1,5 davant el Castell de Menorca fent un 3 a 1 i condemnar-lo a la preferent de Menorca, i alhora afavorint al Club d'escacs Maria de la Salut que es mantenguí la categoria de preferent de Mallorca:

Menorca

Campionat Escolars d'Escacs Ràpids Ciutat d'Alaior es va celebrar al Convent de Sant Diego i organitzat per la Delegació de Menorca i l'ajuntament d'Alaior un torneig de preparació per al campionat de Balears del proper cap de setmana a Eivissa. En total hi participaren 33 escaquistes menors de 16 anys; essent el guanyador l'escaquista de Ferreries Pau Coll amb 7 punts, segon Joan Salord del CECA Ciutadella (sub 14) amb 6 punts i 3r Martin Krauchi també del CECA i sub 12, na Júlia Fullana la millor femenina al lloc 8è amb 4,5 punts i de la categoria sub 12.

Mallorca

Campionat de Mallorca Blitz 2022

El casal de Can Llobera de Pollença és realitzà amb la participació 53 escaquistes de diversos indrets de Mallorca, el campionat de Mallorca Blitz amb partides de 3 minuts més 2 segons per moviment i amb un total de 9 rondes, essent guanyador el màxim favorit el Mestre Internacional mallorquí Pedro Mascaró que aconseguí 8,5 punts del 9 possibles, només entaulà una partida amb en Manuel Quierolo que després va quedar 4rt amb 7 punts els mateixos que Javier Cisneros que pel desempat va ser 2n i també, en 3r lloc, Korneev.

Notícies ESCAQUISTES

Aquest dimarts 10 de maig a les 16.30 hores conferència del Mestre Internacional Sergio Estremera al CEP de Palma dins el programa Escacs a l'Escola «Els escacs com a eina transversal dins el sistema educatiu» gràcies al Servei d'Innovació Educativa de la Direcció general de Primera Infància, Innovació i comunitat Educativa, a les cooperatives d'Ensenyament de la UCTAIB i Arç Cooperativa d'Assegurances,i la Federació Balear d'Escacs.

A L'hotel Ibiza Playa, serà la seu del campionat escolar que començarà el divendres 13 de maig a les 11.00 i finalitzant el diumenge 16, jugant a 5 rondes i distribuït en les categories sub 16, sub 14 i sub 12 amb la participació dels 46 millors d'escaquistes de les 4 illes , d'elles 34 són al-lots i 12 al-lotes, els campions d'aquestes categories també donaran plaça pels Campionats Escolars d'Espanya.

El 14 de maig al Passeig de Figueretes d'Eivissa es celebra l'Obert Jove Eivissa Ciutat Patrimoni com activitat complementària de les competicions escolars de Balears, per a menors de 20 anys i començarà a les 19.30 hores, seran 7 rondes amb el sistema suís i partides de 3 minuts més 2 segons per moviment.

Continua augmentant els inscrits, en total 48 de 15 països al 9è 'Open de Llucmajor, que començarà aquest dissabte el 14 de maig, d'ells tenim 5 GM i 4 MI, es jugarà a sales de l'hotel Caribbean, dins el programa «Winterchess» amb el suport de l'Ajuntament de Llucmajor, el club d'escacs d'aquest municipi i la cadena hotelera MLL hotel.

Més informació: http://www.winterchess.com/es/inicio.html

del 3 al 14 de juny la Colònia de Sant Jordi es desenvoluparà un Festival internacional d'escacs amb diversos tornejeos al Blau Colònia de Sant Jordi, baix l'organització del MI Sergio estremera (Organitzador Interancional ) i la Gran Mestra mallorquina Mònica Calzetta.