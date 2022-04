Son Moix acollirà aquest dissabte el I Torneig per la Igualtat en el futbol sala de les Balears

El I Torneig per la Igualtat Ciutat de Palma - Conectabalear arrancarà de manera oficial aquest dissabte en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. És el primer gran esdeveniment per promocionar el futbol sala femení a les Balears i serà una gran plataforma perquè els equips femenins puguin competir davant l'absència de lliga regular.

L'esdeveniment, organitzat per la Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal, al costat de l'Associació Esport per la Igualtat, amb el suport de la FFIB i el patrocini de Conectabalear, s'ha presentat aquest divendres amb el suport també de l'IBDona, l'Ajuntament de Palma, el Govern i el Consell de Mallorca.

Al final, el torneig reunirà dotze equips de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que competiran entre ells davant l'absència d'una lliga oficial. El darrer equip en apuntar-se a la competició ha estat el Fisiomedia Manacor femení, que torna a formar-se només per aquest torneig.

Per primera vegada a les Balears, 12 equips femenins, un total de 120 dones, jugaran a Son Moix, on encara no s'ha jugat mai cap partit de futbol sala femení.

«Aquest torneig no només servirà per potenciar el creixement d'aquest esport a les Illes, sinó que també ajudarà a obrir portes a qui estan i les que vendran», ha afirmat el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Miquel Bestard.