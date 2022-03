Higor, Nunes i Cainan ja pensen en la Copa

Els tres jugadors Internacionals del Palma Futsal es reincorporen a la dinàmica de l'equip en el primer entrenament de la setmana. Higor, Nunes i Cainan, que es perderen el darrer partit davant el Jimbee Cartagena per precaució, fixen la mirada en la Copa d'Espanya que els mallorquins arrancaran aquest dijous davant el Movistar Inter. Changuinha és dubte i Carlos Barrón és l'única baixa confirmada de cara a la competició.

El Palma Futsal comença una de les setmanes més importants de la temporada en la qual es juga el segon títol de l'any, després de la Supercopa del mes passat. Aquest dijous, davant el Movistar Inter, els mallorquins tenen el partit de quarts de final de la Copa. L'equip viatjarà a Jaén aquest dimecres i està previst que el mateix horabaixa entreni en el mateix escenari del partit.

El Palma Futsal disputarà en el Olivo Arena de Jaén la seva novena Copa d'Espanya de la seva història i s'enfrontarà a Movistar Inter per quint any consecutiu. El duel davant el conjunt madrileny ja és un clàssic en la Copa, encara que en cap de les edicions anteriors els mallorquins han aconseguit superar el Movistar, totes elles en els quarts de final a excepció de les semifinals de l'any 2018. L'equip dirigit per Antonio Vadillo espera fer valer la bona dinàmica de les darreres setmanes en la qual només ha perdut el darrer partit de lliga i comptava amb cinc baixes. L'equip només suma aquesta derrota en les darreres onze jornades de temporada regular.