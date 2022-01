Amnistia Internacional fa una crida al moviment olímpic a «no ser còmplice de la repressió a la Xina»

Amnistia Internacional ha llançat una campanya per a alliberar cinc persones empresonades a la Xina per «expressar opinions polítiques» i «defensar els drets humans» sota el lema 'Pequín 2022 es passa la llibertat d'expressió per les anelles', per la qual cosa fa una crida al moviment olímpic a «no ser còmplice de la repressió a la Xina», segons ha informat la pròpia organització aquest dimecres.

«L'organització demana l'alliberament de cinc persones que exemplifiquen la maquinària de censura a la dissidència que duen a terme les autoritats xineses. La comunitat internacional no pot ser còmplice d'aquest intent de rentada d'imatge a través de l'esport i el COI ha de protegir millor els drets dels atletes després del cas de la tennista Peng Shuai. Amnistia Internacional organitzarà falses cerimònies d'inauguració i lliuraments de medalles en 14 ciutats de l'Estat espanyol», va expressar l'organització en un comunicat.

Amnistia Internacional es refereix a l'empresonament d'una periodista que va informar sobre l'inici de la pandèmia a Wuhan, un monjo tibetà que expressava opinions polítiques a la seva web, una defensora de drets humans que va denunciar casos de tortura, un acadèmic que proposava mesures per a posar fi a la discriminació de la seva ètnia i un advocat desaparegut des de fa tres anys.

El pròxim 4 de febrer començaran els Jocs Olímpics d'Hivern a la Xina i Amnistia Internacional demana a les Federacions i als esportistes i a la comunitat internacional que «aprofiti aquesta oportunitat per a recordar-li al govern xinès l'obligació de respectar els drets humans, en particular el de la llibertat d'expressió».

El director d'Amnistia Internacional a l'Estat espanyol, Esteban Beltrán, va apuntar que les autoritats xineses cerquen amb aquests Jocs «reforçar la seva condició de superpotència i desviar l'atenció sobre la pèssima situació dels drets humans al país». «Tracten de rentar així la seva imatge internacional. Però ni les anelles olímpiques poden tapar el tràgic historial de repressió en aquest país», va defensar.

Per part seva, l'investigador sobre la Xina d'Amnistia Internacional, Alkan Akad, va assenyalar que l'audiència mundial dels Jocs «no pot ignorar deliberadament el que ocorre a la Xina». «Hi ha advocats i activistes empresonats pel seu treball pacífic; supervivents d'agressions sexuals als qui es castiga per denunciar; s'estima que cada any s'executa milers de persones», va afegir.

Per això, en 14 ciutats de l'Estat , entre elles Madrid, Barcelona, València, Múrcia, Lleó o Vitòria, activistes d'Amnistia Internacional organitzaran a partir d'aquest dimecres diversos actes de denúncia en espais públics. Així, tindran lloc simulacres de cerimònies d'inauguració i lliurament de medalles.

A més, Amnistia Internacional demana al Comitè Olímpic Internacional (COI) que asseguri que es compleixen les garanties de manifestació durant la celebració de l'esdeveniment i doni a conèixer públicament les seves polítiques i pràctiques en matèria de drets humans abans i durant els Jocs.

Així mateix, la secció espanyola de l'organització sol·licita al Comitè Olímpic Espanyol (COE) que no sols protegeixi el dret dels esportistes que vulguin expressar el seu compromís amb els drets humans, sinó que, tal com diu el comunicat, a més informi tota la delegació de quin és la situació dels drets humans a la Xina.