El 59% dels nostres lectors consideren que el Barça hauria d'abandonar la lliga espanyola com a resposta a l'assetjament mediàtic pel cas Negreira

Majoria ajustada. El 59,95% dels nostres lectors consideren que el FC Barcelona hauria d'abandonar la lliga espanyola com a resposta a l'assetjament mediàtic pel cas Negreira, ja que «seria un acte de dignitat davant d'un assetjament intolerable». Per contra, el 41,05% considera que el Barça «hauria de quedar a la lliga espanyola i assumir responsabilitats pel cas».

Sigui com vulgui, és innegable que el Barça es veu immers en un assetjament mediàtic per aquest cas. El pagament de 7 milions d'euros per part del club a qui fou el número dos dels àrbitres espanyols, un fet que ja investiga Anticorrupció, ha donat ales a la premsa espanyola per mostrar el seu clar biaix antibarcelonista.

La premsa espanyola ha engegat una campanya contra el Barça amb programes especials dedicats al cas i portades de diaris als principals rotatius espanyols. Al marge de les implicacions d'aquest greu cas, la consigna mediàtica sembla evident: posar en qüestió el prestigi futbolístic del Barça i la consecució dels seus títols.

Joan Laporta, president de l'entitat, ja ha anunciat que el club «passarà a l'ofensiva» per tal de defensar-se d'aquesta campanya. De fet, aquesta setmana el club ha anunciat que es querellarà contra diversos mitjans per difamació. El club, mentrestant, continua assegurant que els pagaments a Negreira responen a la realització d'informes sobre la millora de la neutralitat en l'arbitratge. Amb tot, cal tenir en compte que els pagaments es varen efectuar durant el període més negre de gestió d'aquest club amb més de 100 anys d'història.

Sigui com vulgui, la setmana passada Tomeu Martí, director de dBalears, en la seva columna d'opinió feia una crida als socis de Barça a plantejar la possibilitat que, «per dignitat», el club abandonés totes les competicions espanyoles. Una opinió que s'ha vist corroborada per la resposta dels nostres lectors.