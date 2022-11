Un àrbitre de futbol exigeix a un entrenador que li parli en castellà «per respecte»

L'entrenador de la Unió Esportiva Carcaixent, Xesco Ortiz, ha fet públic, a través de les xarxes del club, un cas de discriminació i d'imposició del castellà. El tècnic del conjunt que milita a la Preferent valenciana ha explicat que quan es va dirigir al col·legiat que acabava d'arbitrar el partit entre el seu equip i la SB Ontinyent, es va trobar amb una actitud que no s'esperava: «Va ser un àrbitre irrespectuós, que el primer que em va dir va ser que per respecte li parléssim en castellà».

Ortiz va declarar posteriorment als mitjans de comunicació que no donava crèdit a l'ocorregut: «Amb onze anys d'experiència, mai un àrbitre m'havia fet sentir així».

La Plataforma per la Llengua ha demanat a la Federació de Futbol del País Valencià que investigui l'àrbitre que va increpar Xesco Ortiz, per haver parlat en català. L’entitat demana que se’l sancioni. «Un àrbitre ha de jutjar el joc, no la raça, el gènere o l’idioma», han afirmat.

«Aquesta actitud intolerable no és la primera ni l’única que registrem en el món del futbol. El valencià pateix una situació d’anormalitat i arraconament en aquest esport», afirma la Plataforma per la Llengua del País Valencià. Per aquest motiu, va posar en marxa la campanya 'Un gol pel valencià'.