Eloy Jiménez: «No val altra cosa que no sigui guanyar»

L'Atlètic Balears s'enfrontarà aquest diumenge (12.00 hores) a l'UCAM Múrcia en la 36a jornada de la Primera RFEF. Els murcians encara no han descendit matemàticament, per tant, serà un gran repte pels mallorquins poder guanyar en l'estadi rival.

Per altra banda, Eloy Jiménez sap que els rivals «estan tocats», però que és necessari no fallar per assegurar-se la lligueta d'ascens a la Segona Divisió. «La meva tasca com entrenador és dir la realitat del que necessitam i els jugadors saben que no val altra cosa que no sigui guanyar».

El tècnic blanc-i-blau també ha comentat que és important anar recuperant els jugadors lesionats perquè arriben jornades molt exigents en les quals tot es decidirà. Aquesta setmana han tornat a entrenar Josep Jaume, Vinicus i Gorka, encara que ha matisat que el lateral madrileny segurament encara no entri a la convocatòria.

També ha mencionat que fa setmanes que convoca jugadors del filial i del juvenil i creu que a poc a poc s'aniran adaptant a l'equip. Entre ells ha destacat a George que va debutar en el darrer partit, però també ha confirmat que la seva prioritat ha de ser la de salvar el juvenil Divisió d'Honor.