Laporta: «Nadal és una gran persona, llàstima és que no sigui del Barça, però li perdonam perquè ens fa gaudir amb el seu tennis»

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha volgut deixar clar aquest dijous que el club «sempre» ha reconegut al tennista Rafel Nadal com un «esportista exemplar» i va recordar la felicitació de l'entitat al manacorí després de guanyar l'Obert d'Austràlia, el seu 'Gran slam' número 21, desmarcant-se així de l'opinió del dimitit Alfons Godall, exvicepresident ja de la Fundació Barça, qui havia criticar Nadal.

«Nosaltres hem felicitat l'èxit esportiu de Nadal i sempre l'hem reconegut com un esportista exemple de superació i de com mantenir-se en l'elit de l'esport. El conec i Nadal és una gran persona, l'única llàstima és que no sigui del Barça. Però li perdonam perquè ens fa gaudir amb el seu tennis», ha assegurat en roda de premsa.

I, sobre la dimissió d'Alfons Godall com segon vicepresident de la Fundació Barça, ha estat clar. «Godall ha renunciat voluntàriament al càrrec en considerar que hi havia hagut queixes d'inversors i patrocinadors de la fundació per una de les seves piulades i no volia perjudicar i va decidir renunciar. Se li ha respectat la decisió, i ja està», ha declarat Laporta.

Aquest dimecres, Godall va renunciar al seu càrrec dies després d'una dura crítica al tennista Rafel Nadal, a qui va assenyalar com a part de l'«Estat enemic». «El tuit amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la Fundació Barça per la pressió d'algunes empreses i mitjans», va reconèixer llavors Godall.

«No vull costar ni un cèntim al Barça ni renunciar a la llibertat d'expressió. En conseqüència, renuncio al càrrec», va escriure Godall en el seu compte de Twitter. En la mateixa xarxa social, havia llançat un missatge que va aixecar molta polèmica el dilluns, després del triomf de Rafel Nadal en l'Obert d'Austràlia.

«El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic», va escriure el ja exdirigent de la Fundació Barça.

Godall, que va ser vicepresident del Barça en la primera etapa de Joan Laporta, va renunciar al seu càrrec a la Fundació per la repercussió de les seves paraules sobre Nadal, però va afegir que se n'anava a dormir molt tranquil. «Per una sèrie de raons, avui dormiré com un tronc. Bona nit a tothom i visca el Barça i visca Catalunya lliure», va afegir al tuit sobre la seva renúncia.