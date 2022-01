Nit màgica de Reis

El dia cinc de gener sempre és un dia especial. Una nit a on s’omplen d’il·lusions des dels més petits als més grans. On els nostres fills senten una emoció tremenda en veure a la cavalcada als reis d’Orient que en una nit màgica duran milers de regals als més petits i no tan petits.

Però aquest dia cinc de gener de 2022 serà recordat per tots els balearicos com a la nit del canvi. Com el dia de la primera pedra en la construcció d’una nova era, a on deixarem enrere els derrotismes històrics i començarem a creure en el projecte esportiu del nostre club.

El dia cinc de gener de 2022 visitava l’Estadi Balear el Celta de Vigo de Coudet, el quart millor equip fora de camp de la Primera Divisió Espanyola. Plegat d’estrelles i amb la intenció de fer un bon paper a la Copa del Rei i tenir opcions d’entrar a Europa. A més el seu tècnic ja havia avisat a la plantilla del nivell del seu rival que havia golejat al Getafe en la ronda anterior.

Que sí, que sí, que el nostre Atlètic Balears ens havia donat una nit màgica abans de Nadal amb una golejada per cinc gols a zero davant el Getafe. Però, el que va passar davant el Celta era una altra cosa. El Getafe va tirar la Copa del Rei. No interessava i va posar els suplents, amb això no vull menysprear el gran treball del nostre equip que va estar formidable, això no obstant, és cert que tant l’actitud com el nivell mostrat no era digne d’un equip de primer nivell.

Aquella nit molt de balearicos no vàrem poder dormir de l’emoció. L'endemà el nostre director esportiu ens deixava sense el premi d’un dels grans amb un sorteig que ens va deixar l’equip vigués. Una petita decepció, i tan petita que l’afició va tornar a respondre amb una entrada massiva a pesar de la data tan assenyalada per tots els infants.

Ja fa alguns mesos que en aquest espai intent fer veure a la massa social del nostre club que enguany realment hem pujat el nivell de l’equip un esglaó i crec que el partit del Celta és un clar exemple. El conjunt vigués va sortir amb un equip clarament competitiu, però amb jugadors clau a la banqueta. I amb el marcador en contra al descans va treure l’artilleria pesant fins a aconseguir l’empat, moment que Coudet decideix l’entrada de Iago Aspas per donar la volta al marcador.

Així i tot, l’equip no va davallar el cap, i amb un sistema defensiu molt sòlid i un equip molt solidari no va deixar espais perquè el rival trobés a on fer mal. I quan ningú ho esperava va tornar a aparèixer l’heroi de la nit, el rei Manel Martínez. Un jugador que arribava l’any passat i sense fer renou va ser clau en el canvi de l’equip. El seu gol a Sa Pobla va permetre a l’equip estar en la segona fase. Un jugador callat, tímid que dins el camp es deixa la pell pel seu equip, un jugador que sempre voldria al meu equip.

La victòria i la forma en què es va donar és una demostració real que el nivell del nostre equip quan el grau de concentració i intensitat és molt alt, està per aconseguir l’ascens al futbol professional aquesta temporada.

Podem treure encara més lectures dels dos darrers partits de Copa del Rei. El canvi de sistema hi ha produït una millora tant en l'àmbit defensiu com ofensiu. L’equip és més solvent amb millors cobertures i ajudes més properes això fa que l’equip se senti més segur i el rival tingui menors oportunitats. I amb atac? La posició d’un jugador entre línies, afavoreix la transició atac-defensa i millora generant superioritats per dins i aparició a l’espai dels carrilers.

Hem trobat el sistema ideal per aquesta plantilla? Una pregunta amb difícil resposta, el nivell dels darrers partits fa pensar que el canvi de sistema ha estat la clau, però aquest sistema té un desgast molt gran en l'àmbit defensiu als carrils. I jugadors com a Hugo o Pastrana no estan per jugar d’aquesta forma. Encara així és un recurs que de cara a segons quins partits pot ser clau com bé s’ha demostrat. La varietat i versatilitat d’aquest equip és un dels punts claus del gran nivell que té la plantilla.

Demà l’equip té el partit més clau de tot el que duem de temporada. Visita al Atco San Luqueño i no guanyar l’allunyarà molt de l’objectiu d’aquesta temporada. Tot i que encara queda molt, l’equip és conscient que ara que està en la cresta de l’ona és important no caure, per mantenir l’estat de flow de l’afició de l’Atlètic Balears a l’espera d’una altra gran com és el València a la següent ronda de la Copa del Rei.

Benvinguts el 2022 l’any de l’Atlètic Balears, encara n’hi ha que no hi creuen?