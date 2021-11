Pep Guardiola i Lluís Cortés, nominats al millor entrenador de l'any dels premis 'The Best'

Els entrenadors catalans Pep Guardiola i Lluís Cortés han estat nominats, aquest dilluns, als premis 'The Best' de millor entrenador de l'any atorgat per la FIFA.

Cada un participa en la seva categoria, Guardiola com a entrenador d'un equip masculí i Cortés com a entrenador d'un equip femení.

Lluís Cortés va aconseguí guanyar el triplet la temporada passada amb el FC Barcelona femení. A més dels títols col·lectius, prova de la seva bona feina és que quatre de les tretze candidates a guanyar el 'The Best' a la millor jugadora són del seu equip: Aitana Bonmatí, Caroline Graham-Hansen, Jennifer Hermoso i Alexia Putellas.

Per altra banda, Guardiola ja és un habitual en aquest tipus de nominacions, i tot i que encara mai ha guanyat aquest guardó, l'any 2019 va quedar segon classificat, per darrere Jürgen Klopp, qui ha guanyat les dues darreres edicions. Enguany Guardiola va ser finalista de la Copa d'Europa i va guanyar la Primera Divisió d'Anglaterra.

Premi 'The Best' a l'Entrenador de la FIFA de Futbol Masculí:

• Antonio Conte (Itàlia / FC Internazionale Milano / Tottanham Hotspur FC)

• Hansi Flick (Alemanya / FC Bayern München / selecció d'Alemanya)

• Pep Guardiola (Catalunya / Manchester City FC)

• Roberto Mancini (Itàlia / selecció d'Itàlia)

• Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / selecció d'Argentina)

• Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

• Thomas Tuchel (Alemanya / Chelsea FC)

Premi 'The Best' a l'Entrenador de la FIFA de Futbol Femení:

• Lluís Cortés (Catalunya / FC Barcelona)

• Peter Gerhardsson (Suècia / selecció de Suècia)

• Emma Hayes (Anglaterra/ Chelsea FC Women)

• Beverly Priestman (Anglaterra/ selecció del Canadà)