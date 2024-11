'Balears amb València', documental d'IB3 sobre l’allau de voluntaris de les Balears desplaçats a les zones afectades

IB3 Televisió modifica la programació de diumenge, 10 de novembre, per a oferir una nit temàtica sobre la DANA a València. A les 22.20 h s’emet Balears amb València, un programa especial d’A Dins on es mostra l’allau de solidaritat dels illencs amb els afectats. En acabar, a les 22.50 h, es podrà veure La dana: 24 hores d’una catàstrofe, del programa Zoom d’À Punt, el canal autonòmic del País Valencià.

Un equip del programa A Dins, amb la periodista Neus Albis, s’ha desplaçat a la zona 0 per a conèixer la tasca que fan els equips d’emergència i el voluntariat de les Balears que hi treballen a contrarellotge. Durant 4 dies, s’han seguit professionals del contingent de Bombers, agents de l’IBANAT, de Protecció Civil i voluntaris d’entitats, i s’han recorregut indrets com Paiporta, Aldaia, Alfafar, Benetússer o Picanya. També han parlat amb els veïnats afectats i han entrevistat alguns illencs que viuen allà. Ens explicaran el cas d’un mallorquí instal·lat a Aldaia, de la casa del qual només s’han salvat les parets. També parlaran amb una manacorina directora d’una escola que s’ha convertit en un punt neuràlgic de repartiment d’ajuda, menjar i suport emocional.

La dana: 24 hores d’una catàstrofe

A continuació, IB3 Televisió emetrà un especial del programa Zoom, d’À Punt, sobre la dana. Una anàlisi exhaustiva amb moltes preguntes sense resposta sobre les primeres 24 hores de la dana quan va arrasar el Llevant peninsular. Víctimes mortals, milers d’afectats, poblacions destrossades i sense subministrament elèctric, pèrdues materials desorbitades... Quan encara ens colpeja la pitjor catàstrofe del segle, les preguntes s’acumulen. Es va poder prevenir? Pot tornar a passar?