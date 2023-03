Totes les associacions de l'audiovisual s'uneixen per reclamar més pressupost per a producció pròpia a IB3

Totes les associacions del sector audiovisual de les Balears reclamen al Govern que incrementi el pressupost de producció pròpia televisiva a IB3, per poder oferir una programació digna i millorar les condicions dels treballadors i treballadores que elaboren els programes.

L'Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB), l'Associació de Professionals de l'Audiovisual d'Eivissa (APAI) i la Delegació de CIMA a les Illes Balears s'uneixen a la concentració convocada per l'Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB), per dissabte dia 25 de març a les 11:30 hores, davant el Consolat de Mar.

En una reunió mantinguda aquest dijous amb la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, i amb el conseller de Cultura, Miquel Company, els productors asseguren que Garrido «s'ha negat a incrementar el pressupost per a producció pròpia a IB3».

Les associacions han denunciat que la televisió de les Balears ha abaixat el seu pressupost per a programes, ficcions i documentals des dels gairebé 12 milions d'euros de 2020, fins als 8,5 prevists per a 2023. «Com a conseqüència, la graella s'ha omplert de redifusions per la manca de programació nova, i s'ha congelat el preu dels continguts, que no s'actualitza des de 2018», han explicat els representants del sector audiovisual.

«És sorprenent que, de l'increment pressupostari del Govern per aquest any de 793 milions d'euros, cap sigui per a la producció de continguts a IB3». Per aquest motiu les associacions del sector audiovisual consideren que, després que l'executiu hagi millorat la situació dels treballadors i treballadores d'informatius i serveis tècnics d'IB3 amb la internalització, «el pròxim repte del Govern és millorar la situació de la resta de professionals que fan feina a la televisió a través de productores».

La producció de continguts que duen a terme les productores externes suposa el 85 % de la programació de la televisió, però IB3 només hi dedica un 22 % del seu pressupost. El sector reclama un increment que els equipari a televisions autonòmiques amb una població similar a la de les Balears, com és el cas d'Aragó, que té un pressupost per a producció pròpia de 15 milions d'euros.