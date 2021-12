L'SPIB demana la substitució del director general d'IB3

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) dona suport la reclamació del Comitè d'Empresa dels Informatius d'IB3 i demana la substitució com a director de la radiotelevisió pública autonòmica d'Andreu Manresa, una vegada conclòs el seu mandat de sis anys.

En lloc d'avançar cap a la internalització dels serveis informatius d'IB3, que els partits que conformen el Govern varen prometre, des de 2015 s'ha accentuat el greuge que sofreixen els treballadors subcontractats, denuncia el Sindicat. «Quan els professionals han defensat la seva posició en els tribunals, el Govern d'esquerres i els directius d'IB3 han donat suport a l'externalització, ocultant la cessió laboral intrínseca al sistema vigent i, fins i tot, emprant l'Advocacia de la Comunitat per a oposar-se a una reclamació justa per la qual ells mateixos havien advocat abans d'ocupar els seus càrrecs actuals», han explicat.

Internalitzar els informatius d'IB3 no és una decisió que correspongui al director general d'IB3, però «sí que és a la seva mà demandar-ho, i el SPIB comparteix la decepció del comitè d'empresa per la seva passivitat».

Responsabilitat dels partits i del Govern

«El manteniment en funcions de l'actual equip directiu és responsabilitat dels grups del Parlament, als quals correspon l'elecció del director general, i del Govern, que no pot desentendre's com si res tingués a veure amb els partits polítics que el conformen. Si no s'ha proposat a cap candidat per a la renovació una vegada complert el termini de sis anys per deixadesa, els grups polítics de la majoria parlamentària demostren negligència en l'exercici de les seves funcions. Si la seva estratègia és deixar en funcions a Manresa i el seu equip fins a les pròximes eleccions, els partits de la majoria traeixen l'esperit de la llei d'IB3, que va establir un mandat de sis anys al capdavant de la radiotelevisió pública per a separar la designació del seu màxim responsable dels cicles polítics i reforçar la seva independència», remarca l'SPIB.

A més, destaquen que «no som innocents, un sistema d'elecció lligat a les majories parlamentàries no propícia la independència, però sí que creiem que evitar el 'turnisme' en la direcció general d'IB3 va ser un pas endavant i revertir aquest avanç seria una traïció». Per tant, l'SPIB fa una crida als grups parlamentaris perquè compleixin amb les seves obligacions i pactin com més aviat millor un candidat per a dirigir la radiotelevisió autonòmica durant els pròxims sis anys. També demanen al director general en funcions que no es presti a «consolidar una provisionalitat que només accentuarà els problemes enquistats».