Arriba la XIX edició de la Fira del Llibre en Català de Menorca

Aquest dijous, 17 d'octubre, s’ha presentat a la llibreria Sa Catòlica de Maó la XIX edició de la Fira del Llibre en Català de Menorca. La fira, promoguda pel departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, comptarà enguany amb la participació de vuit llibreries de l’illa: Llibreria Pau, vaDllibres i Juguettos Ca na Joana, de Ciutadella; Sa Llibreria, de Ferreries, i Llibreria Catalana, Sa Catòlica, Xalallibres i Jocs, de Maó.

La Fira se celebrarà els dies 25 i 26 d’octubre a Maó, a la plaça de la Constitució, després de l’acord entre el departament de Cultura i els llibreters, que n’han organitzat conjuntament el format. Així, enguany la trobada recupera la durada habitual de dos dies per a mostrar les principals novetats editorials en llengua catalana.

El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, ha destacat «l’esperit col·laborador dels llibreters per poder dur a terme aquesta nova edició i el compromís del departament amb aquest sector per mantenir la fira i poder-ne celebrar una altra el mes de juliol orientada a la producció d’autors o temàtica menorquina». Pons també ha agraït a l’Ajuntament de Maó la seva col·laboració per a poder dur a terme aquesta trobada literària.

Per a aquesta ocasió s’ha dissenyat un programa d’activitats que dona especial importància al jovent el divendres matí. De fet, la inauguració de la Fira anirà a càrrec d’un grup d’alumnes de l’IES Pasqual Calbó de Maó, que interpretaran fragments de l’obra de teatre Coses estranyes, basada en contes de Pere Calders. Així també, seran els alumnes els que entrevistaran l’escriptora Anna Maria Ticoulat, abans de la presentació del seu poemari per a infants Una carrossa divertida. El matí acabarà amb un exercici d’il·lustració per a infants a càrrec de Sílvia Vivó.

El capvespre de divendres intervendrà Xec Pons Sans, de Llentrisca Edicions, que explicarà l’aposta de l’editorial per la creació de joves autors com Anaïs Ferrer i Cecília Navarro. La fira serà també el marc per a la presentació de les novetats d’autors menorquins com Maria Villalonga (Geranis Vermells), Gabriel Subirats (Lletres de safrà) i Armand Escandell (Misaki, la boira).

Una de les novetats editorials d’aquesta tardor, el nou llibre de Maite Salord, El temps habitat, també tendrà el seu espai a la Fira. Finalment, la primera jornada acabarà amb la final insular del concurs ‘Carta en terra...’, organitzat amb la Xarxa de Biblioteques de Menorca i presentat per Silve Pons.

El dissabte matí es presentarà el nou volum de contes de Clara Barceló, Monstres de ca nostra, i la publicació amb els textos guanyadors del Premi Francesc de Borja Moll d’aquest 2024. Un altre concurs, el de Lletres i mots, presentat per Malu Morro, veurà també com la seva final se celebra en el marc de la Fira. L’escriptor ferrerienc Joan Pons assistirà també a la Fira per a presentar el seu nou llibre de poesia, El diable crucificat.

Finalment, el dissabte capvespre hi haurà una conversa amb els autors del llibre Menorca desapareguda (Ester Cladera, Laura Piris i Joan Pau Salort) i amb l’arquitecte Joan J. Gomila (Menorca, guia d’arquitectura), així com la presentació del pòdcast 'L’illa dels oients', una nova oferta literària en un format diferent. La Fira acabarà amb l’actuació musical de Maria Àngels Gornés, que interpretarà poemes de Joan F. López Casasnovas.