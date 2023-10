El Consell de Menorca mantindrà finalment la Fira del Llibre en Català

La pressió popular ha guanyat. El Consell de Menorca, governat pel PP, s'ha fet enrere i finalment mantindrà la Fira del Llibre en Català. L'anunci de la seva eliminació havia provocat la indignació de la societat menorquina enfront aquest nou atac catalanòfob.

Segons ha publicat aquest dissabte el diari El Nacional, el departament de Cultura del Consell de Menorca i els representants de les llibreries de l'illa han acordat celebrar dues fires diferenciades. Una serà la Fira del Llibre en Català, que mantindrà les seves particularitats com fins ara i que, per tant, podrà celebrar la seva XVIII edició el 25 de novembre en total normalitat, essent així una mostra fidel del contingut narratiu en català insular. I l'altra serà un esdeveniment de nova creació, la Fira del Llibre de Menorca, que no tindrà lloc fins al mes de gener, durant les festivitats de Sant Antoni, i en què no existirà el requisit lingüístic.

Segons han assenyalat des del Consell, la fira continuarà tenint com a objectiu promocionar la llengua catalana a través de la literatura, promovent especialment els autors i les publicacions de Menorca en aquesta llengua, així com creant ponts d'escriptors i editorials de la resta del territori lingüístic català. Mentrestant, la Fira del Llibre de Menorca es dissenyarà com una iniciativa per promoure publicacions de Menorca, sense valorar la llengua.

La decisió inicial de suprimir la fira va ser rebutjada pels llibreters menorquins, que van assegurar que no hi participarien. Els partits d'esquerres també van criticar la mesura i van carregar contra la catalanofòbia del Consell. Ara el seny i la pressió popular han aconseguit mantenir la fira.