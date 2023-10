PSOE: «Eliminar la Fira del Llibre en Català és un atac directe a la diversitat cultural i lingüística que enriqueix la nostra societat»

El PSOE Menorca ha criticat la decisió del Partit Popular al Consell Insular d'eliminar la Fira del Llibre en Català després de 17 edicions consecutives, «essent un atac directe a la diversitat cultural i lingüística que enriqueix la nostra societat». La portaveu del Grup Socialista al Consell Insular, Bàrbara Torrent, ha qualificat la mesura «d'atac a la nostra llengua» i ha agraït a l'Ajuntament de Maó «haver-se posat a disposició de forma immediata per poder celebrar aquesta fita anual que reuneix milers de persones».

Cal recordar que la Fira del Llibre en Català és un esdeveniment emblemàtic a Menorca que ha promogut la llengua i la cultura. «Aquest esdeveniment no només ha servit com un punt de trobada per a autors, editors i lectors, sinó que també ha estat una plataforma clau per al foment de la lectura en català», remarca. En aquest punt, Torrent ha criticat que «amb iniciatives com aquestes s'estan rompent consensos històrics i obrint debats que fa temps que estan superats».

En qualsevol cas, «una fira d'autors menorquins no hauria de ser excloent a la Fira del Llibre en Català, és a dir, podria ser un esdeveniment totalment complementari a l'oferta literària de la nostra illa», ha afegit la portaveu. No obstant, «si el que volen és la substitució d'una per l'altra és el que consideram que va en contra dels principis democràtics i del respecte per la pluralitat que haurien de caracteritzar a qualsevol institució pública en una societat democràtica».

Per això, el PSOE Menorca exigeix al Partit Popular que «reconsideri aquesta mesura, cerqui solucions i escolti les llibreries, ja que esdevenen la vertadera ànima d'aquesta fira i són les que ho fan possible. En aquest sentit, és fonamental que continuem fent feina junts amb l'objectiu de preservar i promoure la diversitat que ens enriqueix com a societat, en lloc d'arraconar-la i no creure en ella».