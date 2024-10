Multitud d'activitats per a recrear la màgia de les rondalles mallorquines

Espectacles, tallers, jocs, xeremiers, glosadors i ball de bot per als públics de totes les edats, a més d'unes jornades dedicades a aquestes narracions tradicionals, integren la primera Fira Màgica de les Rondalles, íntegrament dedicada a les històries recollides i salvades de la desaparició per Antoni Maria Alcover, que se celebrarà a Inca els pròxims dissabte 19 i diumenge 20 d'octubre. És una activitat organitzada per la revista cultural 'El Mirall', amb la col·laboració de la Institució Francesc de Borja Moll i el suport de l'Ajuntament d'Inca, el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern.



Des de terres catalanes i valencianes es desplacen expressament per a participar en les jornades de la Fira Josep Fornés, creador del Festival Tradicionàrius de Barcelona; Albert Aragonés, president del Centre d'Estudis Lingüístics de les comarques centrals dels Països Catalans (CEL); Víctor Labrado, filòleg, escriptor i especialista en la narrativa popular valenciana; i el professor, escriptor i investigador, també valencià, Ivan Carbonell. Tots quatre participaran, juntament amb la professora i investigadora mallorquina M. Magdalena Gelabert, en la taula rodona 'Les rondalles: connexions internacionals i iniciatives de difusió. Mesures de salvaguarda com a Bé Cultural Immaterial de Mallorca', un col·loqui sobre la interconnexió dels diferents corpus rondallístics i sobre possibles iniciatives d'impuls a la difusió internacional de les rondalles mallorquines a partir de diferents canals, institucions, llengües i formats, que moderarà Antoni Mir, de la Institució Francesc de Borja Moll.



A la Fira Màgica de les Rondalles podran, a més, visitar-se les parades instal·lades a la plaça Mallorca d'Inca, escenari principal de les celebracions. Estan prevists tallers de manualitats, de 'pintacares', de dibuix i de papiroflèxia; titelles, narració de rondalles, teatre, rap i màgia amb Antoni Masegosa, Cecilia Giménez, Teatrix i Vicenç Torres; i els jocs inspirats en la literatura tradicional mallorquina 'Rondaulles', amb Antoni Caldentey, i 'Iràs i no tornaràs', amb Llucia Serra. Així com el taller 'Les rondalles com a eina educativa i situacions d'aprenentatge', adreçat a ensenyants i dinamitzadors lingüístics i el col·loqui 'L'univers gràfic, artístic i tipogràfic de les rondalles i els nous llenguatges', una trobada per intercanviar coneixements sobre l'imaginari visual que es desprèn de la tradició rondallística amb Damià Rotger, tipògraf, docent i poeta, autor de títols com 'Llibre d'esvalots' i 'Umbilical'; Robert Campillo, il·lustrador i dissenyador gràfic; i Marga Marit, il·lustradora, moderats per Susanna Moll Kammerich, de la Institució Francesc de Borja Moll.