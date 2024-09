Margalida Solivellas serà la pregonera de la Setmana del Llibre en Català de Palma

A menys d'una setmana de l'acte inaugural de la Setmana del Llibre en Català de Palma, el Gremi de Llibreters de Mallorca ha avançat alguns detalls de la que serà la trenta-cinquena edició d'aquest esdeveniment.

Enguany, l'encarregada del pregó inaugural serà la periodista Margalida Solivellas, qui fa poc més d'un any va debutar com a escriptora amb la publicació d'Illes escapçades, un recull de cròniques aïllades en què repassa la història recent de l'arxipèlag. Aquest relat, ple d'anècdotes, permet acostar-se també a la realitat de l'ofici periodístic, que Solivellas ha exercit durant més de 25 anys com a corresponsal de TV3 a Mallorca, càrrec que va ocupar des del 1986 fins al 2022.

El pregó serà part de l'acte inaugural, que tindrà lloc dijous dia 12 de setembre a partir de les 18:30 h al Jardí de la Misericòrdia, espai que acollirà la celebració de la Setmana d'enguany. L'acte serà conduït per la periodista Marta Bergas i comptarà amb un concert de Tiu, que servirà per donar el tret de sortida a l'esdeveniment.

En els pròxims dies es durà a terme una roda de premsa en què s'explicaran les principals novetats d'aquesta edició de la Setmana del Llibre en Català de Palma i es donaran a conèixer tots els detalls d'una programació que inclourà una vintena d'activitats, entre les quals destaquen diverses presentacions de llibres, taules rodones i també propostes infantils.