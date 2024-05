La Flama del Correllengua Interilles arriba a Mallorca

El Correllengua Interilles 2024 ha començat aquest primer de maig amb èxit. Tots els relleus s'han cobert amb més d'una persona i els més propers a les poblacions, amb desenes de corredors.

El sus s'ha fet, per una banda, al Far de La Mola de Formentera on desenes de corredors han cobert el tram fins a Sant Francesc, on s'ha llegit el manifest, s'ha fet una mostra de ball pagès i la DJ Burbaia ha fet el tancament de la festa. De l'altra banda, una segona Flama ha partit de Maó, on ha estat acompanyada dels gegants i la banda municipal de música.

La Flama ha continuat cap a Alaior, on s'ha llegit el manifest i s'ha fet una festa. També a Es Mercadal i a Ferreries hi ha hagut música i festa per a rebre el Correllengua. L'etapa menorquina del Correllengua ha acabat a Ciutadella on la Flama ha tengut una rebuda massiva i després de la lectura del manifest s'ha fet l'actuació del cantant de rap i reggae Rudymentari.

Aquest dijous, 2 de maig, el Correllengua Interilles ha arribat a l'illa de Mallorca. La Flama ha arribat a Alcúdia des de Menorca, en llaüt, i l'han recollida els alumnes del Col·legi Públic Norai.

I així ha arrancat el Correllengua a Alcúdia on s'ha llegit el manifest:

Ara s’acaba de llegir el manifest a Alcúdia i la flama segueix cap al centre de la vila.



Tot seguit, els alumnes de l’IES Alcúdia han passat la flama als corredors que la duen fins a la rotonda de l’Ham.