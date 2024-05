Eivissa manté viva la Flama de la llengua: «Usar la nostra llengua és un dret, però mantenir-la és un deure»

El Correllengua Interilles 2024 ha començat aquest primer de maig amb èxit a Formentera i Menorca. D'una banda, des del Far de La Mola de Formentera desenes de corredors han cobert el tram fins a Sant Francesc, on s'ha llegit el manifest, s'ha fet una mostra de ball pagès i la DJ Burbaia ha fet el tancament de la festa.

De l'altra banda, una segona Flama ha partit de Maó, on ha estat acompanyada dels gegants i la banda municipal de música. La Flama ha continuat cap a Alaior, on s'ha llegit el manifest i s'ha fet una festa. També a Es Mercadal i a Ferreries hi ha hagut música i festa per a rebre el Correllengua. L'etapa menorquina del Correllengua ha acabat a Ciutadella on la Flama ha tengut una rebuda massiva i després de la lectura del manifest s'ha fet l'actuació del cantant de rap i reggae Rudymentari.

Aquest dijous, 2 de maig, el Correllengua Interilles ha arribat a l'illa de Mallorca i a la d'Eivissa. La Flama ha arribat a Alcúdia des de Menorca, en llaüt, i ha començat a fer el recorregut que durarà fins diumenge.

A l'illa d'Eivissa, arribada des de Formentera al port de Sant Antoni de Portmany, ha passat per Sant Josep de sa Talaia, Sant Jordi de ses Salines i ha arribat a Eivissa. A Vila, al passeig s'Alamera, membres de La Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa han rebut la Flama al passeig s’Alamera i han oferit una ballada popular. Una vegada allí, ha tengut lloc 'Veus per la llengua', un espai amb actuacions musicals i lectures poètiques amb la participació d'artistes d'Eivissa com ara Neus Cardona, Toni Manonelles, Maria Vila o Ángel López Angulo.

Al final d'aquestes actuacions s'ha llegit el manifest seguit d'una actuació de la Colla Castellera Boixes i Boixos d'Eivissa. Finalment, s'ha posat punt final a aquesta jornada lúdica en defensa de la llengua amb una batucada de l'Associació Es Mals Esperits i Esperitrons per a acompanyar la Flama fins al vaixell. Ara, la Flama es dirigeix cap al port d'Andratx, a Mallorca.

La flama ha arribat a Eivissa!! pic.twitter.com/m753CNQRxQ — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 2, 2024

Sant Josep de sa Talaia ja som aquí!! pic.twitter.com/6VpinounIM — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 2, 2024

La flama va cap a Sant Jordi de ses Salines!! pic.twitter.com/VIHIvUJNts — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 2, 2024

La flam ha arribat a Sant Jordi de ses Salines!! pic.twitter.com/W11b3znzUP — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 2, 2024