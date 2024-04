El llibre 'Cuina de la passió', de Tomàs Vibot, reivindica que la gastronomia és cultura

Tomàs Vibot Railakari, filòleg, investigador, escriptor i promotor cultural mallorquí, recentment va presentar la seva nova obra literària 'Cuina de la passió. Gastronomia i etnografia mallorquina de Pasqua', editada per El Gall Editor, a Can Alcover, seu de l'Obra Cultural Balear (OCB), de la mà de l'editorial El Gall Editor i de la llibreria Quart Creixent.

Ho va fer després d'una acurada introducció a càrrec del periodista del grup Serra, Joan Serra, que va fer una magnífica exposició de la intensa i inesgotable trajectòria professional i personal de Tomàs Vibot, autor de més de vuitanta llibres d'una àmplia varietat de continguts patrimonials, historicoculturals, folklòrics i paisatgístics sobre Mallorca: de béns patrimonials i de béns immaterials; de camins i de rutes; de possessions i de personatges històrics... així com del seu nou llibre. Vibot li va agrair en cos i ànima les seves primoroses paraules.

Tomàs Vibot explicà: «El meu llibre no és un llibre de receptes, però recull receptes de receptaris històrics, principalment del segle XIX i principis del XX. 'Cuina de la passió' és una visió panoràmica, històrica, antropològica i gastronòmica del que és la cultura de Pasqua, la qual consider, des del punt de vista del que són les festes i la gastronomia, que és el moment més important que tenim a Mallorca. Des del punt de vista material, Pasqua és un marc de contrastos: passió versus alegria; abstinència versus panxada; freixura versus sucre; pebre coent versus cabell d'àngel. Però des de l'immaterial és encara més solemne: mort que justifica la vida; i vida que supera la mort a través d'un dels misteris sobre el que ha voltat la nostra cultura i del plaer de menjar productes deliciosos i carregats de simbologia que comparteix la comunitat».

L'autor s'ha endinsat en receptaris antics, arxius de tota mena i estudis damunt gastronomia i antropològics; ha recopilat la informació, i els coneixements i costums de cuiners, forners, i artesans de pastisseria, per extreure la història d'aquesta gastronomia tradicional dels nostres avantpassats. Amb la finalitat de fer partícips els lectors de tota aquella tradició ancestral de la cuina prèvia a la Setmana Santa, a la pròpia de la Pasqua, incloent-hi els pancaritats i el diumenge de l'Àngel a Ciutat.

Al llibre 'Cuina de la passió' el xot; el frit de freixura, un plat que s’ha mantingut històricament igual des de l’època medieval; però sobretot, les panades són els menjars principals de la cuina de Pasqua a Mallorca. I entre els dolços més emblemàtics de la gastronomia ressalten els rubiols i els crespells, però també els flaons, les formatjades, la greixonera de brossat, entre d'altres.

Tomàs Vibot va comentar: «La cuina és esforç i temps; saber ancestral, abast cultural, lligams familiars, una avinença social. No podem deslligar la celebració amb el menjar a cap cultura del món. Si parlam de panades, a part de parlar de la seva història i la seva dimensió gastronòmica, puc oferir un ventall d’una trentena de variacions nostrades de panades documentades històricament. La panada mallorquina, ben documentada durant l'edat mitjana, ha assolit el grau de convertir-se en un símbol identitari de la nostra terra».

L'autor va afegir: «La cuina de Pasqua manté una sèrie d’elements amb una resistència davant els embats d’aquesta cultura líquida que vivim. La gent que encara manté plats tradicionals històrics i nostrats, que no som majoria a Mallorca, manté en essència plats i receptes. Ara, és molt difícil combatre els moments que vivim, la societat canvia a cop de tuit. Ha canviat més en tres o quatre desenes que en set-cents anys. També hem de tenir en compte, des del punt de vista dels dolços a Mallorca, que n’hem perdut un. El flaó a Mallorca era la menja estrella de Pasqua, juntament amb els crespells i els rubiols, fins a la Guerra Civil, però no sé per què va desaparèixer. A Mallorca vàrem ser uns grans elaboradors i uns grans menjadors de flaó, i apareixen documentats a balquena».

'Cuina de la passió. Gastronomia i etnografia mallorquina de Pasqua', és un compendi de receptes, d'història gastronòmica i cultural, dels rituals i costums que envolten aquestes dates a partir de la cuina i de poemes i de glosses.