[VÍDEO] Gemma MAr presenta 'No puc estimar-te més a tu'

'No puc estimar-te més a tu' és el segon senzill d'avançament del nou disc de Gemma MAr, una cançó que parla d'estimar-nos per sobre de tot, de posar-nos en primer lloc dins d'una relació, de ser fidels a nosaltres mateixes i no donar més del que rebem. «L'amor ha de ser recíproc, no ens hem de conformar amb unes miques de pa», declara Gemma MAr.

Per a la producció d'aquest nou treball compta amb Carlos i Damian Tejedor, amb qui està treballant en uns sons més moderns i actuals, entrant en un estil més pop rock sense deixar de banda la cantautora original.

Gemma MAr va presentar el seu primer disc el 2022, 'Les dues som una', (Blau) després del llançament d'una sèrie de singles avançaments. L'estiu del 2023 va enregistrar la cançó 'Hi Ha Moments' junt amb Aina Zanoguera. El passat 14 de febrer va publicar 'Per primera vegada', el primer senzill del que serà el segon treball discogràfic de Gemma. Pròximament coneixerem una nova etapa en el so i en la maduresa de la cantant i compositora Gemma MAr.