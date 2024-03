L'escriptor hongarès László Krasznahorkai, Premi Formentor de les Lletres 2024

L'escriptor hongarès László Krasznahorkai ha estat triat Premi Formentor de les Lletres 2024 pel jurat d'aquest guardó, conformat per Berta Vías Mahou, Dulce María Zúñiga, José Enrique Ruiz-Domènec i Andrés Ibáñez, i presidit per Basilio Baltasar.

En una nota de premsa, la Fundació Formentor ha informat que, segons l'acta del jurat, reunit a Tànger aquest dissabte, l'escriptor hongarès rebrà el guardó «per sostenir la potència narrativa que embolcalla, revela, oculta i transforma la realitat del món, per dilatar la versió novel·lesca de l'enigmàtica existència humana, per convocar la vigorosa lectura d'una complexa fabulació i construir els fascinants laberints de la imaginació literària».

«L'obra del nostre premiat abasta en la seva el·líptica i demorada evocació els ombrívols, bells i melancòlics paisatges de l'ànima, l'abrupta cartografia de la sinuosa peregrinació humana i els secrets murmuris d'una abstreta premonició», afegeix.

En la trama d'unes ficcions sorprenents, els personatges de László Krasznahorkai es distingeixen per la seva «lànguida i recòndita» personalitat. En el seu itinerari narratiu, consciència i peripècia, ironia i tristesa, la bogeria i el sagrat, flueixen al compàs d'una meditada cavil·lació. Els personatges són sempre densos, imprevisibles i a la vora d'una delirant redempció.

Les estructures narratives de László Krasznahorkai i el seu estil detallista, lent i dilatat, «manifesten l'energia creativa d'una literatura aliena per complet a la influència industrial del divertiment». Al llarg de les dècades, la seva obra ha reunit una comunitat internacional de lectors compromesos amb la tradició artística de la novel·la europea.

«Les obres de László Krasznahorkai ens retornen la virtuosa flama de la lectura i la contemplació del cas estrany, solemne, letàrgic, fosc i voluptuós que palpita en el cor de l'home. El nostre autor renova així l'autoritat estètica de la gran literatura. Per tot això, per donar a conèixer als lectors el llegat de la llengua, per restaurar les dimensions desapercebudes de la imaginació i pel virtuosisme de la seva elegant escriptura, el jurat concedeix el Premi Formentor de les Lletres 2024 a l'escriptor hongarès László Krasznahorkai», destaca el comunicat.

Biografia de l'autor

László Krasznahorkai va néixer el dia 5 de gener de l'any 1954 a Gyula (Hongria). Va estudiar Dret i Llengua i Literatura Hongareses i, després d'alguns anys com a editor, es va convertir en escriptor. Va abandonar l'Hongria comunista en 1987, quan va viatjar a Berlín Occidental per a obtenir una beca. A principis de la dècada de 1990, va passar llargs períodes de temps a Mongòlia i la Xina, i més tard al Japó, escenaris que van portar canvis estètics i estilístics en la seva escriptura. Mentre escrivia la novel·la 'Guerra i guerra' (1999), va viatjar per Europa i va viure en el pis d'Allen Ginsberg a Nova York. Ara viu reclòs en els pujols de Szentlászló.

La seva primera novel·la, 'Satantango' (1985) traduïda com a 'Tango satànic', ho va portar al centre de la vida literària hongaresa i continua sent la seva obra més coneguda. També destaca 'Melancolia de la resistència' (1989), totes dues novel·les portades al cinema pel seu amic, el director Béla Tarr.

Unes altres de les seves obres més conegudes són: 'Al Nord la muntanya, al Sud el llac, a l'Oest el camí, a l'Est el riu'; 'Ha arribat Isaïes'; 'I Seiobo va descendir a la Terra'; 'Relacions misericordioses' i 'L'últim llop'.

Amb tot, el març de 2004, l'autor va rebre del Govern hongarès el Premi Kossuth, un dels més prestigiosos del seu país, pel conjunt de la seva obra; el maig de 2015, el Man Booker Internacional; l'abril de 2021, el Premi Austríac de Literatura Europea i, en 2024 ha estat guardonat amb el Premi Formentor de les Lletres.