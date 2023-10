Organitzen una jornada d’estudi i homenatge a Joan Francesc López Casasnovas a Can Alcover

L’Obra Cultural Balear, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Menorquí d'Estudis i les Fundacions Darder Mascaró organitzen una jornada d’estudi i homenatge a Joan Francesc López Casasnovas per al proper dissabte, 4 de novembre, a Can Alcover (Palma).

El gran intel·lectual i poeta i brillant polític menorquí López Casasnovas va morir al juliol de l'any passat i al novembre li varen fer un homenatge, també a Can Alcover, on varen fer memòria de la seva figura i obra. Ara, organitzen tota una jornada on desgranaran les facetes de la seva vida.

La programació és la següent: