‘Flamarades sortiran’, la feina ben feta i amb projecció de futur

Aquest divendres, dia 29 de setembre, a les 19 hores, tengué lloc al Pati de Can Balaguer de Palma la presentació del llibre ‘Flamarades sortiran’ (Antologia de poesia catalana feminista. Selecció i edició a cura de M. Antònia Massanet. Godall Edicions, 2023). L’acte comptà amb la presència d’un nombre considerable d’assistents i d’un interès especial per aquest model de llibre.

‘Flamarades sortiran’ és una antologia de poesia feminista catalana que abasta un ventall de 150 anys de poesia feta per dones. El llibre abraça des de Maria Antònia Salvà (considerada la primera poeta moderna en català) fins a les obres de poetes publicades en el 2020. I per presentar-nos aquesta font de poesia, Maria Antònia Massanet ha triat 200 poemes, repartits en 20 seccions, de 109 poetes. Les vint seccions de l’obra estan estructurades en cinc parts: una introducció teòrica breu del tema, separada per un punt i a part, una presentació dels deu poemes triats, la justificació i un fil argumental, una bibliografia per aprofundir més en el tema 'Per saber-ne més', després els deu poemes i, finalment, una altra bibliografia 'Per llegir-ne més' amb els poemes que ha trobat, però que no ha pogut incloure a l’antologia.

Per tant, el llibre no és una obra tancada, és una porta oberta al coneixement més profund d’aquestes autores, és un portal d’entrada a la poesia feminista feta per dones. L’autora a la introducció es lamenta de no haver pogut incloure grans poetes com Rosa Leveroni, Quima Jaume, Teresa d’Arenys o Susanna Rafart, entre d’altres autores, perquè no hi ha trobat poemes que encaixassin en el projecte. Tampoc no inclou poemes de Mercè Rodoreda per les traves amb les quals han topat per reproduir-ne els textos. A més a més, s’han respectat les decisions d’altres autores que mostraven disconformitat a aparèixer en aquesta publicació.

Per la seva banda, l’editora de Godall Edicions, Matilde Martínez, ens recordà que el llibre no pretén ser una enciclopèdia sinó un camí per descobrir i valorar totes aquestes dones que ens han transmès missatges a través de la poesia amb la intenció de canviar i millorar la nostra societat. No cal dir-ho, però no hi mancaren elogis per a l’editora per haver confiat en el projecte de ‘Flamarades sortiran’ que, per si no ho coneixíeu, el títol prové d’un vers de Josefa Contijoch, que es considera una proclama per fer visible el malestar feminista.

Trobareu aquestes reflexions més ben explicades i més completes als textos inicials del llibre ‘Demo(n)stracions’ de Meri Torras Francès, ‘Justificació’ de M. Antònia Massanet i ‘Agraïments’. L’acte es clogué amb la lectura de poemes per part d’algunes de les autores triades per formar part de l’antologia. Ens referim a Roser Amills, Joana Abrines, Tonina Canyelles, Àngels Cardona, Maria Rosa Llabrés, Aina Riera i Maria Victòria Secall.