L'Espai Mallorca prepara l'acte de celebració del 25è aniversari

Dissabte, 30 de setembre, a les 18 h, a l’Espai Mallorca (plaça Vicenç Martorell, 1, Barcelona) es farà l'acte de celebració del 25è aniversari del centre cultural. Hi assistiran membres de la junta i gestors del centre en les diferents etapes.

L’any 1998 va obrir el primer Espai Mallorca al carrer del Carme, una iniciativa conjunta de la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca i el Gremi d’Editors de les Balears. L’any 2012, després de 14 anys d’activitat, varen tancar les portes d’aquell antic Espai Mallorca, i els usuaris del mateix varen fundar l’Associació Crits i Renou per a salvar el projecte i varen establir la nova seu a la plaça de Vicenç Martorell.

Ara, 25 anys després, volen commemorar-ho ajuntant totes les persones que han format part de la història d’aquest reducte illenc a la ciutat de Barcelona. És per això, que la jornada comptarà amb la taula rodona 'La llibreria de l’Espai Mallorca', amb Carme Bondia i Esperança Carrió, i moderat per Jaume Cladera, com a element essencial del centre; la taula rodona 'L’Espai Mallorca al carrer del Carme', amb Sebastià Alzamora, Francesc Llompart i Amanda Vich, i moderat per Carles Domènech, sobre els temps de l’antic Espai; la taula rodona 'Associació Crits i Renou a la plaça de Vicenç Martorell', amb Toni Ferrari, Andrea Cañal i Martí Colom, i moderat per Antònia Maria Dols, sobre l’origen i l’evolució del nou Espai a l’actual local; i la cloenda amb artistes illencs en format de recitals, concerts i glosada.