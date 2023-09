Manacor enceta la temporada de cultura

Amb el hall ple a vessar, l'Auditori de Manacor ha acollit aquest dissabte migdia la presentació de la nova temporada teatral i musical que arrenca cada tardor i que ja s'ha convertit en cita marcada en vermell a l'agenda no només per als manacorins sinó també per a gent d'arreu de l'illa.

La Banda de Música de Manacor ha estat l'encarregada d'encetar l'acte, seguida de l'actriu Bàrbara Nicolau, que ha exercit de mestra de cerimònies. Les persones assistents han pogut gaudir d'un tast d'un dels espectacles teatrals que formen part de la XXVIII Fira de Teatre de Manacor, 'Midsummer', interpretada per Carme González i Daniele Fregapane.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha convidat tothom a assistir al Teatre i a l'Auditori de Manacor, remarcant «la diversitat d'espectacles i de formats» que integren la programació cultural que s'ha presentat. Oliver ha defensat Manacor com a «pol d'atracció entorn de la cultura», alhora que ha reivindicat la cultura de base existent al muncipi. A l'acte també hi han intervingut el director general de Cultura del Govern de les Illes Balears, Pedro Vidal; i la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Antònia Roca Bellifante. També hi era present el director de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Pablo Mielgo, entre altres representants públics.

Un programa complet

La Fira de Teatre de Manacor arriba enguany a la XXVIII edició amb 25 espectacles programats, 17 dels quals són produccions de Mallorca i 8 de fora. A la X Temporada de la Banda de Música de Manacor hi ha 7 concerts programats, mentre que a la IX Temporada de la Simfònica de les Illes Balears hi ha 8 concerts programats. Així mateix, al programa que s'ha donat a conèixer aquest dissabte també hi figuren altres espectacles no inclosos en la Fira.

El Teatre de Manacor va arribar a les 315 funcions la temporada 2022-23. Durant aquesta temporada també hi ha previstes 95 funcions de la Mostra de Teatre Escolar de Manacor, a més de 30 funcions de grups de teatre per a majors de 18 anys no professionals però amb direcció professional.