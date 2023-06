El Teatre Principal de Palma posa a la venda els abonaments amb descomptes de fins al 40 per cent per a la nova temporada

El Teatre Principal de Palma ha posat a la venda tres tipus d'abonaments -Extra, Parella i General- amb descomptes de fins al 40 per cent per a la nova temporada 2023/2024, amb l'objectiu d'acostar la programació a tota la societat de l'Illa.

Segons ha informat aquest dijous el Teatre Principal en un comunicat, les tres modalitats d'abonaments també inclouen l'accés gratuït durant un any a la plataforma de continguts digital 'Principal a la carta', que compta amb títols com l'òpera L'Orfeu, l'obra de teatre Els Maleïdes o el concert de Lava Fizz.

Els abonaments permeten als espectadors aconseguir el millor preu i les millors localitats per a la pròxima temporada, en la qual el Teatre Principal té programats 50 títols entre obres de teatre, concerts, espectacles de dansa o familiars, entre altres.

A més, l'abonament Extra comporta un descompte del 40 per cent per la compra de cinc o més espectacles de la programació, l'abonament General un descompte del 25 per cent comprant tres o quatre espectacles, i l'abonament Parella un del 25%, en aquest cas per la compra de dues entrades a dos o més títols de la programació.

Tots els abonaments es poden adquirir en la taquilla del Teatre o a la web, i compten amb un any gratuït de subscripció a la plataforma digital, on es poden veure més de 50 espectacles que han passat pel Teatre Principal en els darrers anys.