Ánimos Parrec, David Cabot i Negre, els classificats mallorquins al Sona9

La 23a edició del Sona9 ha rebut 127 candidats de tots els estils musicals i d’arreu dels Països Catalans, i enguany presenta un projecte descentralitzat amb 10 concerts preliminars amb 30 artistes que actuaran a Barcelona, Tarragona, Lleida, Manresa, Girona, Palma, València i Ordino durant els mesos de juny i juliol. Tan sols el 9% han estat projectes liderats per dones i un 21% de grups mixtos, davant del 60% de propostes masculines. La majoria han estat procedents de les comarques barcelonines (36%) i un 20% de Barcelona. La mitjana ha estat de 29 anys i de 3 membres de mitjana per grup.

El jurat ha triat 3 artistes de les comarques lleidatanes (Asori, Naki i Neptú); 3 de les comarques gironines (D’Marius, Oxigen i Santa Mandra); 3 de les comarques tarragonines (Xerrich, Maria Fort i Eloi Duran); 3 de Mallorca (Ánimos Parrec, David Cabot i Negre), 3 del País Valencià (Oceäns, Sa Pena i Seserino), 3 d’Andorra (Juli Barrero, Rokyo i Quim Salvat) i els 12 restants de les comarques barcelonines (Compte, Dama Carmesina, Foss, Iglú, Ill, Montflorit, Nene, Núria Duran, Roserona, Sabana, SOSUN.dance i Ypnosi).

La trentena d’artistes faran una actuació entre juny i juliol a sales de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Manresa, Ordino, Palma i València. Els concerts es podran seguir per streaming als webs del Sona9 i Enderrock, i tant el públic com per internet es podrà votar el grup preferit. Les propostes més votades passaran directament a la final del Premi Verkami per Votació Popular que es realitzarà en línia el mes de juliol.

Les semifinals reuniran 12 grups i solistes, 11 escollits pel jurat i 1 per la votació popular. En aquesta eliminatòria, que tendrà lloc al setembre, els participants hauran versionar un tema en català i musicar el poema. Les proves s’avaluaran al festival Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de Santa Tecla de Tarragona i La Mercè de Barcelona.

La recta final del Sona9 es realitzarà a l’octubre amb dues proves amb els 6 artistes classificats amb un showcase de petit format als estudis d’iCat per al programa “Sona9” i una estada de formació a les Cases de la Música per preparar el directe amb un productor i director d’escena. El recorregut de la 23a edició del Sona9 acabarà el 16 de novembre a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm amb el concert on actuaran els 3 finalistes que hagin superat totes les proves.

Els premis

L’apartat de premis s’amplia amb dos nous guardons. Es mantenen els premis Sona9 i Joventut per al primer i segon classificats, es recupera el premi Èxit per al tercer classificat, i el premi Verkami, atorgat a l’artista guanyador de la votació popular. A més, el Premi Cases de la Música pren entitat pròpia i serà per al grup o solista amb més projecció de futur seleccionat entre els 12 grups classificats a la fase semifinal.

El Sona9 està organitzat pel Grup Enderrock, Catalunya Ràdio - iCat i TV3, amb el suport dels Departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears i el Govern d'Andorra, a més de la col·laboració de Cases de la Música, SGAE, AIE i el patrocini d’Estrella Damm.



Concerts fase preliminar

Dissabte 3 de juny · 19 h · Lleida – Espai Orfeò

Asori (Indie-pop · Vilanova de Bellpuig)

Neptú (Synthpop · Lleida)

Naki (Pop-tock · Solsona)

Dimarts 6 de juny · 19 h · Barcelona – Antiga Fàbrica Estrella Damm

Montflorit (Indie-rock · Barcelona)

Iglú (Pop · Barcelona)

Ypnosi (Rock · Barcelona)

Dissabte 10 de juny · 18:30 h · Palma – Teatre Municipal Xesc Forteza

Negre (Synthpop · Santa Maria del Camí)

Ánimos Parrec (Rock&roll · Sant Joan)

David Cabot (Indie pop ·Palma)

Dimarts 13 de juny · 19 h · Barcelona - Antiga Fàbrica Estrella Damm

Compte (Drill · Torrelavit)

Ill (Música Urbana · Barcelona)

SOSUN.dance (Electropop · Barcelona)

Dijous 15 de juny · 21 h · València – Sala 16 Toneladas

Oceäns (Música urbana · Xeraco)

Sa Pena (Música urbana · Pedreguer - Gandia)

Seserino (Pop · Alcoi)

Dissabte 17 de juny · 19 h · Manresa – Stroika

Sabana (Pop · Granollers)

Roserona (Pop · Cardedeu)

Foss (Indie-folk · Barcelona)

Dimarts 20 de juny · 19 h · Barcelona - Antiga Fàbrica Estrella Damm

Núria Duran (Indie-folk · Barcelona)

Nene (Pop-folk · Barcelona)

Dama Carmesina (Pop · Barcelona)

Dijous 22 de juny · 19 h · Ordino – Auditori Nacional d'Andorra

Rokyo (Indie-Pop, R&B · Escaldes-Engordany)

Juli Barrero (Cançó-folk d'autor · La Massana)

Quim Salvat (Cançó d'autor · Andorra la Vella)

Divendres 30 de juny · 19 h · Tarragona – Capsa de Música

Xerrich (Pop d'autor · Cambrils)

Maria Fort (Pop R&B · Tarragona)

Eloi Duran (Indie Pop · Tarragona)

Divendres 7 de juliol · 21 h · Salt – La Mirona

Santa Mandra (Rock · Les Preses)

D'Marius (Rap alternatiu ·Girona)

Oxigen (Pop · Girona)

Els concerts són gratuïts, però cal demanar invitacions a través d'aquest enllaç.