Sílvia Rigo Marí guanya el premi a la Millor Història de les Illes Balears en la 15a edició d’AMIC-Ficcions

El concurs literari AMIC-Ficcions ha realitzat l’entrega de premis de les Illes Balears i de Mallorca aquest 16 de maig de 2023 al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma amb una norantena d’assistents. Dels 437 participants de les Illes Balears, d’entre ells, 201 de Mallorca, la història de Sílvia Rigo Marí, de l’IES Mossèn Alcover de Manacor, ha estat guardonada amb el Premi a la Millor de les Illes Balears i a la Millor Història de Mallorca en la 15a edició del concurs literari AMIC-Ficcions.

La història guanyadora, que ha competit contra la Millor Història de Menorca i la Millor Història d’Eivissa ha estat presentada sota el pseudònim Sílvia Rigo Marí. El jurat ha considerat que, el seu relat titulat 'La dansa del gel i l’aura', mereixia la primera posició de les Illes Balears per «l'excepcional originalitat d'un relat de fantasia impecablement escrit i narrat, el qual t'encisa des del principi a través de la història oculta arran de la mort d'un germà, amb un fill bastard, el qual no accepta la matriarca i totes les veritats darrere d'una família. L'autora aconsegueix encisar i corprendre al lector amb una narració perfectament executada i sorprenent».

La Segona Millor Història de les Illes Balears ha estat per a Enric Pérez Massanet, de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, amb el seu relat 'L’home del prat'. El jurat ha considerat que «aquest conte va un pas més enllà dels clàssics. Manté la tensió des del principi fins l’última línia i aconsegueix una atmosfera cinematogràfica gairebé en tres dimensions. Juga amb precisió amb les situacions que viuen els protagonistes i les va farcint d’aventures, moments èpics, poemes i cançons. En destaquem l’originalitat i la frescor del text».

La Tercera Millor Història de les Illes Balears ha estat per Korana Tomasevic, del Col·legi Mestral d’Eivissa, amb el seu relat titulat 'Entre la mort i la vida', en paraules del jurat per «un increïble relat perfectament escrit, el qual et deixa palpar i endinsar-te de ple en les emocions d’un noi que marxa de casa on està el seu germà malalt i es redimeix amb l’església. Una immersió plena en els pecats que ens governen com la de culpa o l’egoisme, i com la fe et pot salvar o no».

Parlaments autoritats

L’acte ha comptat amb la participel pseudònim Pau Oliver Espinosa, amb el seu relat 'Un cel sense estrelles', «per una veu poètica, delicada i tendra que, a través de la nostàlgia cap a un passat perdut i l’esperança cap a un futur millor, teixeix un relat antibel·licista i universal en el qual el paisatge és el protagonista».

També s’ha fet entrega del premi especial a la Millor Història de Palma. El guardó se l’ha emportat el grup violetanayara format per Nayara García Navarro i Violeta Almonacid Laborda de l’IES Son Cladera de Palma, amb la història 'Cercles concèntrics', per «crear una història que desgrana amb subtilesa a través de diferents narradors els sentiments d'una família, envoltat d'un món de fantasia».

Per acabar, s’ha entregat el premi al Professor més motivador de les Illes Balears i de Mallorca, que ha estat per Rafel Ramis Mandilego del Col·legi Sant Antoni Abat de Son Ferriol.

Dades de participació de AMIC-Ficcions 2023

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, va tancar la quinzena edició amb una participació rècord de 5.341 alumnes registrats de 350 centres educatius diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (3.634), País Valencià (1.205), les Illes Balears (437), Aragó (63) i Andorra (2).

De les més de 1.800 històries publicades que es van pujar durant el termini del concurs, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l’educació, ha seleccionat 200 grups finalistes: 123 de Catalunya (182 joves), 41 del País Valencià (55 nois i noies), 32 de les Illes Balears (45 alumnes) i 4 grups d’Aragó (5 alumnes). Mentre que entre el professorat que ha engrescat als joves a participar, el jurat ha seleccionat 39 docents finalistes dels següents territoris: 23 de Catalunya, 8 d’Illes Balears, 6 del País Valencià i 2 d’Aragó.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació

L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de cinc-centes trenta publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d’usuaris únics mensuals.

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa a la xarxa que compta amb un gran èxit de participació dels joves i que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè forma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.