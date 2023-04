Un Sant Jordi illenc a Barcelona: l'Espai Mallorca programa quatre dies d'activitats

El centre cultural Espai Mallorca, gestionat per l’Associació Crits i Renou, organitza quatre dies d’activitats que començaran dijous, 20 d'abril, i culminaran el dia de Sant Jordi. La programació compta amb presentacions, concerts, recitals, balls i moltes més sorpreses.

El dia gros, diumenge, 23 d'abril, seran nou hores d'actes literaris, de les 11 h a les 20 h per passar el dia envoltats de llibres, coneixent-los a fons amb la companyia dels seus autors: Melcior Comes, Pere Antoni Pons, Josep Campins, Robert Campillo, Carme Riera, Laura Gost, Maria de la Pau Janer, Carles Rabassa, Elisa Rosselló i Sebastià Portell. També, hi haurà un recital poètic en col·laboració amb Mallorca Literària, a les 13 h, una mostra de glosa amb Annabel, Juanjo, Cati Eva i Carme, a les 13.45 h, i una lectura col·lectiva de l’obra d’Antònia Vicens, a les 18.45 h.

Els dies abans

L’Espai Mallorca anirà encalentint motors des de dies abans. Divendres, 21 d'abril, es farà una taula rodona sobre la traducció als Països Catalans, amb la representació de les Illes Balears (Andrea Puig), la del Principat (Eloi Creus) i la del País Valencià (Laia Vilanova). Començarà a les 18.30 h serà moderat per Llucia Servera, estudiant de traducció a la Universitat Pompeu Fabra i voluntària de l’Espai Mallorca. Seguidament, a les 20 h, el poeta Biel Mesquida recitarà 'Feliç', de Nicolau Dols. Les activitats seran a l’Espai Mallorca.

Per fer un vermut agradable, dissabte 22, a les 12 h, se celebrarà un recital poètic, que a l’hora serà una triple presentació: Alcafar, d’Ismael Pelegrí; Quaderns de Prevéza, de Bartomeu Obrador-Cursach; i Fondària, de Guillem Benejam. L’acte conclourà amb una mostra de glosa. Les activitats seran a la Casa de Menorca.

La música no queda enrere

La cantant Júlia Colom serà l’encarregada d’encetar el calendari d'activitats amb un concert, dijous, 20 d’abril, a les 20 h, a la Casa de Menorca. Serà una oportunitat única, ja que la mallorquina avançarà els temes del seu nou disc, Miramar, que sortirà el 28 d’abril. Les entrades es poden comprar a través de TiquetIb.

El grup mallorquí Xarxa ha anunciat el seu comiat sobre els escenaris, i farà el seu darrer concert a Barcelona. Concretament, dissabte, 22 d'abril, a les 20 h, a la Casa de Menorca. Les entrades es poden comprar a través de TiquetIb.

També, el dia de Sant Jordi, la diada acabarà amb una ballada a càrrec de Sonadors de Barcelona. Quatre mallorquins que s’han unit per tancar un dia tan especial amb allò que més agrada fer als socis de l’Espai: ballar.