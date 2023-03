Pere Joan Martorell analitza l'obra de Cynthia Ozick 'Antiguitats' a Ploma.cat

Pere Joan Martorell ofereix aquesta setmana la seva ressenya, a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, dedicada al llibre 'Antiguitats' de Cynthia Ozick, publicat per LaBreu Edicions, 2022.

Cynthia Ozick va néixer a Nova York l’any 1928 i és una novel·lista i assagista d’origen jueu. Va créixer al barri del Bronx i va estudiar Literatura Anglesa, especialitzant-se sobretot en l’obra de Henry James.

«Després d’haver llegit els cinc relats que configuren Antiguitats (LaBreu Edicions, 2022), un volum magnífic, que ens dona a conèixer una autora de primer nivell, dotada d’unes qualitats narratives impressionants, potser cal demanar-nos com és possible que no ens hagi arribat en català fins fa relativament poc. Cal remuntar-nos al 2010 de la mà de la traductora Dolors Udina, la mateixa que ara ha fet possible la introducció d’aquest volum a la nostra llengua», diu Pere Joan Martorell.