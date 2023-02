Comença el PALMATRUC organitzat per l'Obra Cultural de Palma

La Delegació de Palma de l'Obra Cultural Balear posa en marxa aquesta setmana un torneig de Truc, anomenat PALMATRUC, que es realitzararà al llarg del mes de febrer, amb el suport de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local del Govern i dins el marc de la Diada de les Illes Balears. La final es celebrarà diumenge 26 de febrer.

El torneig comença a partir de dimarts, 7 de febrer, a set locals de Palma, obert a qualsevol persona de les Illes Balears i té com objectiu apropar a la població el coneixement d'un dels jocs de cartes més tradicionals de la nostres Illes i també molt conegut al País Valencià i a alguns indrets d'Argentina, a causa de la immigració que va arribar al llarg del segle XX de mallorquins que no volien perdre el seu patrimoni cultural i l'ensenyaren als seus descendents, els quals el traslladaren a la població local.

Jugar a truc és un element molt socialitzador, cooperatiu i divertit on les parelles s'han de fer senyes, han de fer creure al seu rival jugades impossibles i també treballar la memòria per visualitzar i millorar les teves prestacions al joc, tot dins un clima esportiu, alegre i distès. A més és un joc no sexista, obert a qualsevol persona sigui nin, jove, major, dona, d'altre país i de llengua diferent.

La diversió està assegurada i els llocs que podeu jugar la primera fase i els dies i hores són els següents:

Bar Mònaco: 7, 9, 13 i 15 de febrer a partir de les 17.00 hores.

Bar Passatemps (Son Sardina): tots els dimarts i dimecres de febrer fins el 22, de 18.00 a 20.00 hores.

Bar Tertúlia: dimarts i dimecres de febrer fins al 22, de 19.00 a 20.30 hores.

Cafè Sa Plaça (Sant Jordi): tots els dimecres de febrer de 18.00 a 20.00 hores.

Can Alcover: tots el dimecres i dijous de febrer de 19.00 a 20.30 hores.

Espai Suscultura: tots els dijous de febrer de 19.00 a 20.30 hores.

Supermercat Terranostra: dissabtes de febrer de 10.30 a 12.30 hores.

Les dues primers parelles de cada local, més dues parelles que elegirà l'organització conformaran les 16 parelles que jugaran la gran final.

Hi haurà premis per a tothom que hi participi i grans premis com un viatge a Menorca amb una nit d'hotel inclòs, productes locals: alimentació ecològica, begudes locals, llibres, berenars, sopars, entrades de teatre, cinema…, en total hi ha 26 espònsors i uns premis especials que recordaran als campions o campiones comuns quadres que fan al·legoria al Truc pintats per l'artista local Lluís Vidaña i ceràmica de Pòrtol i el seguiment setmanal a Diari de Balears i a Ona Mediterrània.

Aquest torneig també ha rebut l'assessorament de la Federació Balear de Truc i de la cooperativa de Cultura Corda i Poal que han marcat les bases del torneig i han fet al llarg dels mesos de gener i febrer uns tallers d'ensenyament del joc.