Pau Emili Muñoz: «L'Acampallengua serveix per a conscienciar la gent que el català ha d'estar present en tots els àmbits de la nostra vida»

Després d'onze anys, els Joves de Mallorca per la Llengua recuperen una de les seves activitats més emblemàtiques: l’Acampallengua. Així, els dies 6 i 7 de maig sa Pobla s'omplirà d'activitats i música per al foment de la nostra llengua.

En roda de premsa aquest dilluns, els organitzadors han anunciat que el mític grup Antònia Font encapçalarà el cartell dels grups que actuaran en el concert. A més, al cartell s’hi sumen Auxili, Mar Grimalt, Es Gall de sa Pastera, Antònia Found System i Plan-ET, i més d’una trentena d’activitats: tallers, espectacles, xerrades, activitats per a infants, taules rodones, tornejos… Totes seran gratuïtes i estaran obertes a tothom, però es donarà prioritat a aquells que tenguin l’abonament complet si hi hagués un límit d’aforament.

El president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, ha fet una crida a tots els mallorquins «a venir a l'Acampallengua, a formar-se i a participar de les activitats i gaudir del concert, tot donant suport i conscienciant la gent de la importància que la llengua catalana estigui present en tots els àmbits de la nostra vida. L'Acampallengua és una festa, però també és reivindicació». A més, Muñoz ha remarcat el fet que, des del 1994, l'entitat promou aquest tipus d'esdeveniments multitudinaris com l'Acampallengua, el Correllengua, el Treu la Llengua amb un mateix objectiu: promoure la nostra llengua. «Ara mateix, Mallorca també necessita i mereix que torni l’Acampallengua», ha apuntat.

Per la seva banda, Catalina Bibiloni, vicepresidenta de l’Obra Cultural Balear, ha expressat el desig «d’encoratjar els Joves de Mallorca per la Llengua en la celebració de l’Acampallengua, una activitat amb què els joves refermen el seu compromís amb mantenir viva la llengua catalana a través d’activitats i música en català». Bibiloni ha augurat que serà «un èxit» com tots els altres esdeveniments d'aquest tipus que organitzen els Joves.

Jaume Alzamora, conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, ha recordat que «la recent aprovació de la Llei de Joventut dona als joves una norma important per a poder desenvolupar un projecte de vida en aquest país,

un projecte que ha de poder ser en llengua catalana. Aquest esdeveniment representa això precisament. La recuperació social de la llengua ha de tenir la punta de llança en els joves». «Esperam que sa Pobla sigui el gran centre de la llengua catalana», ha conclòs.

El secretari autonòmic d'Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern, Miquel Àngel Sureda, ha volgut destacar l’element cohesionador de l’Acampallengua. «La societat ha canviat en aquests darrers vint-i-cinc anys. De cada vegada hi ha més nouvinguts que no tenen el català com a llengua materna. L’Acampallengua ha de servir perquè persones nouvingudes de municipis d’arreu de l’Illa puguin tenir un punt de trobada amb activitats i música en català».

Per a finalitzar, Llorenç Gelabert, batle de sa Pobla, ha manifestat el total suport de l’Ajuntament a l’Acampallengua i ha assenyalat que és «un orgull poder celebrar l’Acampallengua a sa Pobla, un poble que sempre ha defensat el català. El nostre consistori va ser dels primers a emprar el català en tota l’administració municipal. Esperam que sigui un vertader èxit».