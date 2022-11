[VÍDEO] La Institució Moll demana al poble del qual sorgiren les 'Rondalles' que contribueixi a culminar la seva edició comentada

La Institució Francesc de Borja Moll, la creació de la qual va fer possible la continuïtat de l’Editorial Moll, ara Nova Editorial Moll, ha iniciat una campanya de 40 dies a Verkami amb l’objectiu que la ciutadania, de la qual sorgiren les 'Rondalles mallorquines' que va compilar Antoni Maria Alcover, contribueixi a culminar la seva edició comentada amb el volum novè i darrer, fruit de trenta anys de feina dels filòlegs Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré.

La campanya a Verkami ofereix al·licients per a aquelles persones que hi facin la seva contribució econòmica per avançat. S’hi ofereixen vuit fórmules diferents, adaptades a totes les butxaques, i els beneficis, segons quina sigui la aportació, poden oscil·lar entre una bossa de tela amb una il·lustració de les mateixes 'Rondalles', fins a la col·lecció completa del 'Diccionari català-valencià-balear', d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, de la culminació del qual es compleixen 60 anys el 2022. També Alcover i Moll varen fer servir les subscripcions populars per a fer possible la seva publicació.

L’edició comentada de les 'Rondalles mallorquines', la publicació de la qual es va iniciar el 1996, es basa en la catalogació internacional del sistema Aarne/Thompson/Uther. Les rondalles s’hi presenten ordenades en àrees temàtiques i ens permet descobrir la relació que existeix amb fonts orals i literàries del món. Hi ha rondalles que es remunten a Pèrsia. Alguns dels contes més coneguts fins als nostres dies, inclús els popularitzats per Disney, com 'La bella i la bèstia', ja apareixien a les rondalles. N'hi ha que ja les contava Heròdot fa 2.500 anys i n'hi ha que ja surten a 'Les mil i una nits'.

Aquesta edició inclou la transcripció literal de les famoses llibretes en què Alcover consignava el material que arreplegava de la tradició oral i que li servia com a base per a la posterior elaboració dels textos. Incorpora l'índex dels 246 narradors, tant homes com dones, i de totes les classes socials, però sobretot treballadors, provinents de 33 localitats de Mallorca.

La Institució Moll ha demanat al Consell de Mallorca que les 'Rondalles mallorquines' siguin objecte de la declaració de patrimoni cultural immaterial, amb mesures per a la seva salvaguarda. L’Ajuntament de Palma, per la seva banda, ha anunciat la proclamació com a Fill Il·lustre d’Antoni Maria Alcover, coincidint amb el 160 aniversari del seu naixement i els 90 anys de la seva mort.

La Institució Moll

La Institució Francesc de Borja Moll, com a entitat que possibilita aquesta col·lecció mitjançant Nova Editorial Moll, es va crear a iniciativa de 65 persones que posaren doblers de la seva butxaca per a adquirir els actius de la històrica Editorial Moll i salvar així de la seva desaparició un patrimoni extraordinari de vuitanta anys d’edició en català des de Mallorca. Nova Editorial Moll manté el compromís de continuar les grans sèries, com les Obres Completes d’Alcover i Moll, o l’Edició Comentada de les Rondalles mallorquines.

Les 'Rondalles mallorquines'

Les 'Rondalles mallorquines' compten amb una versió fixada, l’'Aplec de rondaies mallorquines d’En Jordi d’es Racó' (pseudònim d’Antoni M. Alcover). La primera rondalla publicada és de 1880 i va aparèixer a L’Ignorància. El primer volum de rondalles publicat data de 1886, i Alcover les va anar editant mitjançant la Impremta Mossèn Alcover. Quan Moll crea l’Editorial Moll, l’any 1934, hereta l’univers alcoverià que podem resumir en el Diccionari i les Rondalles. Moll és qui les reagrupa en 24 volums i crea l’edició popular que avui perdura. Aquesta és l’edició més coneguda i popular també avui en dia i és habitual trobar-la a les prestatgeries de les cases dels mallorquins. Es va culminar el 1972: enguany es compleix mig segle. Aquesta edició popular de les rondalles recollides i escrites per Antoni M. Alcover és en si mateix un tresor de cultura popular que ha contribuït i contribueix de manera determinant a mantenir viu aquest patrimoni cultural immaterial.

L’edició comentada i els seus autors

El primer volum de l’edició comentada de l’'Aplec de rondaies mallorquines d’En Jordi d’es Racó', a càrrec dels professors Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè, va aparèixer el 1996 i culminarà enguany amb la publicació del novè i darrer volum, vint-i sis anys després, amb Nova Editorial Moll.

Josep A. Grimalt, catedràtic emèrit de la Universitat de les Illes Balears, ha dut a terme una important tasca de projecció exterior de la tradició literària de les 'Rondalles mallorquines'. Aquesta col·lecció comentada constitueix una de les seves majors fites professionals, a la qual es va afegir com a col·laborador Jaume Guiscafrè, professor titular i director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. Grimalt i Guiscafrè són dues figures fonamentals en l’estudi actual del llegat d’Antoni M. Alcover, l’Apòstol de la Llengua.