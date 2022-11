L’OCB i Òmnium homenatgen Antònia Vicens amb una exposició a Can Alcover

Aquest dimecres, 9 de novembre, s’inaugura l’exposició 'Homenatge a Antònia Vicens', amb què l’Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural enaltiran la figura de l’escriptora santanyinera, autora de novel·les com 39º a l’ombra i reculls poètics com Lovely. Tot plegat tendrà lloc a partir de les 18 hores al jardí de Can Alcover.

L’acte inaugural comptarà amb la intervenció de Joan Miralles, president de l’Obra Cultural Balear, de Natàlia Touzon, representant d’Òmnium Cultural, i de Francina Armengol, presidenta del Govern. També acudirà a l’homenatge Cati Eva Canyelles, que oferirà als assistents una glosada en diàleg amb alguns dels diferents panells de l’exposició. A més, l’organització proposarà un refrigeri amb productes típics mallorquins.

La celebració coincideix amb el cicle organitzat per Mallorca Literària, que aquell mateix dia planteja la representació teatral de Paraula roent, un viatge a través de la vida d’Antònia Vicens a partir dels seus propis versos. D’aquesta manera, els assistents que així ho desitgin acompanyaran els representants d’ambdues entitats al Teatre Principal de Palma per a gaudir d’aquest espectacle, que comença a les 20 hores.

Amb aquest homenatge, l’Obra Cultural Balear vol reconèixer la trajectòria d’una escriptora fonamental per a entendre la cultura dels Països Catalans, així com reivindicar la figura de la Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i Premi 31 de Desembre Josep Maria Llompart.