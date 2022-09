Sebastià Alzamora llegirà el 'Manifest per la lectura' del Literanit

L’escriptor mallorquí Sebastià Alzamora llegirà el 'Manifest per la lectura' del festival de foment de la lectura Literanit, promogut per la Institució Francesc de Borja Moll, que se centrarà en les rondalles i contes dels territoris de parla catalana i de tot el món i que es durà a terme al llarg del 24 de setembre amb una programació plena d’activitats que tendran lloc a totes les Illes Balears i a Catalunya. La seva intervenció la durà a terme a Can Balaguer, a Palma, cap a les 19.30 hores.

Alzamora va rebre dissabte passat el Premi Illa dels Llibres per la seva novel·la Ràbia, en el marc de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. El 2021, el 'Manifest per la lectura' del Literanit va anar a càrrec del també escriptor mallorquí Biel Mesquida.

24 de setembre 19.00 h, Can Balaguer – Palma

Acte inaugural:

19.00 h: Pregó a càrrec d’Aina Fullana.

19.30 h: Manifest de la lectura a càrrec de Sebastià Alzamora.

20.00 h: Concert del duet Alba Casaramona i Joan Berenguer, amb les projeccions en directe de l’il·lustrador Joan Casaramona.