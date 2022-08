[VÍDEO] Aquí podeu veure el documental sencer 'Menorca Talaiòtica, una odissea ciclòpia insular'

El documental complet 'Menorca Talaiòtica, una odissea ciclòpia insular' ha estat presentat aquest mateix dimecres.

És un migmetratge i té versió original en català i també doblada en castellà, anglès i també en llengua de signes, perquè tota la ciutadania pugui gaudir d’aquest viatge a través de la civilització talaiòtica, encara viva i present en cada paisatge de Menorca.

El Consell Insular de Menorca ha impulsat la creació d’aquesta obra per donar suport a la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO. La finalitat d’aquest projecte audiovisual és afrontar el desafiament de continuar vetlant per la conservació del patrimoni talaiòtic aprofitant l’oportunitat per descobrir la cultura dels avantpassats prehistòrics.

Realitzat per la productora Espiral Producciones TV, SL, Menorca Talaiòtica, una odissea ciclòpia insular ha estat dirigit per Manu Balaguer, amb guió de Laura Jurado i sota l’assessoria de l’arqueòloga Amalia Pérez-Juez.

Amb una durada de 38 minuts, és un viatge per la història de la nostra illa, des de l’època talaiòtica fins a l’actualitat, on es recullen 17 testimonis que expliquen el relat al voltant de la Menorca Talaiòtica. Els perfils són diversos: arqueòlegs, un geòleg, el propietari d’un jaciment i el coordinador de l’expedient de la candidatura a patrimoni mundial, Cipriano Marín, entre d’altres. L’actriu que posa veu al documental en català i castellà és la menorquina Enka Alonso.

El podeu veure aquí: