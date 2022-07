Més de 130 bandes i artistes s’inscriuen en el concurs Pop Rock 2022

Un total de 134 grups i artistes s'han inscrit per participar en l'edició 2022 del concurs Pop Rock. El termini per fer-ho va acabar dia 15 de juliol i ara se seleccionaran 15 grups i solistes per passar a les semifinals, que es faran a Ses Voltes el 9 i el 10 de setembre.

Cal remarcar que enguany han arribat quatre propostes de Menorca, quatre més d'Eivissa i una de Formentera. El concurs està obert a tota mena de formats i estils musicals i es dirigeix a músics de totes les Balears.

Pel que fa als estils, enguany han augmentat les ofertes de música urbana i noves tendències, estils que l'any passat varen tenir una presència molt més petita. Hi ha hagut 44 inscripcions d'un ampli ventall de propostes: hip-hop, trap, rap, electrònica, reggaeton, funk, beat i llatina. Les bandes de pop-rock són les que continuen tenint una presència més gran, amb 63 inscripcions. Altres propostes que van del heavy al punk-rock o el metal, continuen amb una presència notable amb 27 inscripcions.

Les 268 cançons presentades pels 134 inscrits es podran escoltar enguany a la pàgina web d'IB3 Música, i el públic podrà votar a partir d'aquest divendres les seves favorites a través de la plataforma Tu Fas Palma (fins al 21 d'agost). L'artista o grup amb un suport popular més gran se sumarà als altres 15 semifinalistes. Tots ells es coneixeran el 23 d'agost.

A més, IB3 oferirà un programa de ràdio especial sobre el Pop Rock per difondre les cançons que hi participen. Mònica Borràs s'encarregarà de conduir aquest espai.