El Govern calcula un 30% de sobrecost per la insularitat que pateixen les companyies d'arts escèniques

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas ha defensat aquest dissabte la necessitat de prendre mesures per «pal·liar el desavantatge que suposa el factor de la insularitat en la projecció exterior del sector de les arts escèniques de les Balears». Solivellas ha remarcat la importància de la coordinació institucional durant la presentació del denominat 'Estudi sobre les desigualtats dels territoris insulars d'Espanya en el consum i contribució a les arts escèniques. Anàlisi de factors que incideixen en la desigualtat d'oportunitats en la producció i explotació d'espectacles', celebrat a l'Auditori de Tenerife, durant l'última jornada del Mercat de les Arts Performatives de l'Atlàntic Sud MAPAS Mercado 2022 en la capital de Tenerife. L'informe i les novetats que es derivin es presentaran durant la celebració del Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, Fira B!, que se celebrarà al setembre a Palma.

El document, elaborat per la Federació Insulars i finançat pel Govern i el Govern de Canàries, conclou que una companyia d'arts escèniques de les Canàries i les Balears ha d'assumir un sobrecost de més del 30% respecte a una peninsular a l'hora d'exercir la seva activitat fora del territori insular. L'objectiu de l'informe és millorar la visibilitat del teatre, la dansa i el circ de totes dues comunitats.

A partir d'aquest estudi, realitzat en 2020 per la consultora Bissap, s'ha dissenyat un pla d'acció que afavoreixi a mitjà termini el desenvolupament de les empreses insulars d'arts escèniques, en el qual participen l'INAEM i els governs de Canàries i Balears. Una col·laboració institucional que té com a finalitat reduir la desigualtat d'oportunitats en la producció i circulació de produccions escèniques dels dos arxipèlags.

En la presentació de l'informe han participat també el director general de Cultura del Govern de Canàries, Rubén Pérez Castellano; el subdirector general de teatre de l'INAEM del Ministeri de Cultura i Esport, Javier de Dios; i el president i vicepresident de la Federació Insulars, Ricardo del Castillo i Carles Molinet.

La Federació Insulars està integrada per Illescena, Associació d'Empreses Balears d'Arts Escèniques, Rèplica, Associació d'Empreses d'Arts Escèniques Canàries i l'Associació de Professionals de Circ de Balears (Apcib).

Pérez Castellano, ha assenyalat l'informe elaborat amb el Govern com «el punt de partida per a un treball amb les administracions».

Javier de Dios ha parlat d'aquest document com un «excel·lent pas perquè les tres administracions mantinguin oberta la interlocució». I ha afegit: «Des del Ministeri de Cultura som sensibles a la insularitat i revisarem la normativa per generar propostes i la seva aplicació».

El document d'estudi és una anàlisi rigorosa de dades objectives que ha generat un pla d'acció, que es posarà en marxa des de les tres administracions per pal·liar la situació de les arts escèniques dels dos arxipèlags. El pla d'acció té un període d'execució màxim de dos anys.

Dins del procés d'estudi, es van realitzar 25 enquestes a companyies d'arts escèniques de Canàries, 25 a companyies d'arts escèniques de Balears i també 25 enquestes a companyies del sector de l'àmbit peninsular. Els resultats van permetre traçar un mapa de factors determinants en aquesta situació, a més de conèixer quin és l'impacte de les desigualtats en les companyies i la relació causa-efecte en aquest context cultural.

Canàries està més afectada que les Balears en el context cultural per la seva llunyania geogràfica. És una de les dades que va aportar Ricardo del Castillo, president de Federació Insulars. «Cal reconèixer que Espanya ha estat centralista culturalment parlant», va assegurar. D'altra banda, la dificultat de les companyies d'arts escèniques de tots dos territoris insulars està en les dues direccions: «en sortir del territori i també quan els teatres reben a companyies d'altres punts», ha explicat. A això, Del Castillo ha afegit que «el fet insular necessita una consideració a part i s'ha de reconèixer».

Molinet ha apuntat diverses dades representatives de l'informe, entre altres, que «el 40% de les companyies d'arts escèniques de península tenen funcions fora de la seva comunitat, mentre que en el cas de Canàries només arriba al 8% i a les Balears al 22%». També ha detallat que les companyies canàries d'arts escèniques tenen «el doble de funcions a l'estranger que en la península».

Ara és torn de desenvolupar el pla d'acció resultant de l'estudi. Aquest pla d'acció es divideix en tres blocs: mesures per a incorporar a polítiques escèniques estatals, mesures per a incorporar a polítiques escèniques de les dues comunitats i mesures que han de promoure els operadors escènics.