Netflix incorpora els primers 12 títols en català

La plataforma de continguts audiovisuals Netflix ha incorporat una dotzena de títols en català, així com va acordar amb el Departament de Cultura del Govern català el mes de març. Segons el compromís que prengueren les parts, Netflix haurà d'afegir 70 pel·lícules en català cada any.

Concretament, ja s'ofereix doblada en català la pel·lícula 'El monstre del mar' i ja es poden veure, amb subtítols en llengua catalana, les pel·lícules 'Elige o muere', 'Anatomía de un escándalo', 'Entre dos mundos', 'Metal Lords', 'Déjate llevar' 'Incompatibles 2' 'Vuelta al insti' 'Interceptor', '365 días' i '365 Días. Aquel día'; també, la primera temporada de la sèrie 'Emily in Paris'.

L'acord pres en les reunions de treball amb les principals plataformes de vídeo a demanda, segons ha explicat la consellera catalana Natàlia Garriga, sols és «un primer compromís per impulsar la presència del català al seu servei». Cal destacar que aquest acord també s'aplica a les llengües gallega i basca, per tal que la plataforma incorpori anualment contingut audiovisual en els tres idiomes.

Totes les opcions de llengua són finançades per Netflix i estan disponibles als 190 països en els quals el servei té subscriptors. Per ara, la selecció de títols que s'afegiran a la plataforma de contingut a demanda, fins que acabi l'any, representa aproximadament un total de 200 hores de pel·lícules i sèries internacionals subtitulades, i 20 hores de contingut doblat per al públic infantil i familiar.

Però Netflix, tot i incorporar ara títols en català al seu servei, també ha tengut problemes amb alguns subscriptors. La nit de Sant Joan, per exemple, centenars de subscriptors varen acordar donar-se de baixa de la plataforma per reivindicar la falta de continguts audiovisuals en català.