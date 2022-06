[VÍDEO] Els germans Perelló presenten la seva darrera producció, 'És Comèdia'

Els germans Perelló presentaran el seu nou metratge, 'És Comèdia', el pròxim 30 de juny a les 20.45 hores a la Sala Rívoli de Palma.

'És Comèdia' ha estat dirigida i produïda pels germans Perelló: Josep, Pau i Sergi, amb la seva pròpia productora, Objectius Produccions. L'obra està protagonitzada per Pere Carbonell i també hi participen dues actrius novelles que actuen per primera vegada davant les càmeres, na Maria Vidal i na Margalida Vidal.

El metratge va ser gravat a n'Es Llombards durant cinc dies de l'estiu passat.

Les entrades es poden reservar a través del WhatsApp: 603890456 o el correu: mailto:objectiuproduccions@gmail.com

'És Comèdia' relata la història d'un nin, l'Adrià, que s'enfronta amb la realitat de molts joves mallorquins: el darrer estiu que passarà a l'illa abans d'anar-se'n a estudiar fora. La incertesa de com hauran canviat les coses al seu retorn és gairebé tan gran com el desig de conèixer allò que l'espera fora de Mallorca. En contraposició, el seu amic Miquel es troba amb la situació que ell es quedarà a l'illa, però tots dos comparteixen la por que mai més no podran tornar quan eren petits. Un film que es pot resumir en un tema: la cerca de sentit. En una Mallorca guiri i salvatge, el film ens mostra tres tipus de personatges: els joves que volen sortir de l'illa a la recerca de l'exploració del desconegut; els turistes malgrat que la seva estada temporal són la imatge de l'illa i, per tant, determinen la destinació d'aquesta; i finalment les persones grans que representen l'arrelament, la saviesa i la troballa de sentit; allò que hi ha d'infinit en allò passatger. A través de la representació del paisatge podem participar de la identitat de l'illa, però alhora Mallorca és en la seva representació una mica diferent d'ella mateixa. Pot mutar, canviar, convertir-se, passar a ser la idea de si mateixa. Tot això ambientat a 'Es Llombards' un petit poble costaner de Mallorca.