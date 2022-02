Prop d'un centenar de personalitats de la societat civil donen suport a la candidatura de Joan Miralles per a liderar l'OCB

El claustre del monestir de La Real de Palma ha acollit aquest dissabte l'acte de presentació en societat de la candidatura de Joan Miralles per a liderar l'Obra Cultural Balear (OCB). A l'acte hi han assistit representants dels àmbits de la cultura, de la Universitat, de l'ensenyament, de la judicatura, de l'empresa i dels sindicats.

«L'OCB ha de ser la casa comuna de tots aquells que estimen la llengua, la cultura i el país, els tres pilars en què es fonamenta la tasca de l'entitat, que enguany compleix 60 anys», ha assegurat Miralles als assistents que han volgut manifestar el seu suport a la candidatura que haurà de ser ratificada pels socis a les eleccions que tendran lloc dijous dia 24 de febrer.

Entre els assistents, hi havia membres de les juntes anteriors, el president actual, Josep De Luis, i el seu predecessor, Jaume Mateu, i personalitats destacades de diversos àmbits, com ara, el promotor cultural Antoni Torrens, l'expresidenta del Consell Social de la UIB, Francisca Mas, els cineastes Lluís Ortas i Carles Bover, els escriptors Guillem Frontera i Biel Mesquida, el pintor Damià Jaume, i Gabriel Janer Manila, uns dels socis més antics de l'entitat. També hi han assistit expolítics de diferents formacions com ara Cristòfol Soler, Pere Sampol, Sebastià Serra, Joan March i Celestí Alomar.

Durant l'acte, ha intervingut Lena Serra Capó, qui assumirà una de les vicepresidències de l'OCB, i que ha estat l'encarregada d'agrair el suport dels assistents en nom de tots els membres de la candidatura. A continuació, el professor i escriptor Damià Pons ha fet referència als 60 anys de tasca incansable de l'OCB en la defensa de la llengua, la cultura i el país i ha encoratjat la futura junta a continuar aquest camí. Seguidament, ha intervingut Antònia Sitjar, membre de la delegació de l'OCB de Campos, que ha destacat el paper que durant dècades han jugat les delegacions de l'entitat als seus respectius municipis.

Ha tancat l'acte el candidat Miralles, qui ha insistit molt en el fet que l'OCB ha de ser «la casa comuna i el punt de trobada de tots els que estimen Mallorca, les Illes Balears i els elements culturals que ens defineixen». «Per tant, tothom que comparteixi aquests valors s'ha de sentir convidat a participar-hi», ha sentenciat.