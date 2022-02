Aquestes són les persones que formaran part de la nova Junta Directiva de l'OCB

El proper 24 de febrer es farà l’Assemblea General Extraordinària de l’Obra Cultural Balear durant la qual es votarà la nova junta Directiva de l'entitat.

La vootació es fa per sistema de llista oberta i, per tant, els socis de l'entitat poden optar per votar la candidatura sencera o només les persones que mereixin la seva confiança.

S'ha presentat una única candidatura, per tant, les persones que la formen composaran la propera Junta Directiva de l'OCB.

Aquestes són les persones que formaran part de la propera Junta Directova de l'OCB:

President: Joan Miralles Plantalamor, sociòleg, professor de secundària, expresident d'Aptur, va ser candidat d'El Pi a les passades eleccions generals. Va formar part de la junta Directiva de l'OCB durant l'any en què Sebastià Frau va ser President i també havia format part de l'equip professional de l'OCB.

Vicepresidenta: Magdalena Serra Capó, Professora de secundària acabada de jubilar. És la presidenta del Club Trenta-1 i té una llarga trajectòria vinculada a la promoció cultural, especialment en l'àmbit de les arts escèniques i de l'ensenyament secundari.

Vicepresidenta Segona: Catalina Bibiloni Morro, professora i treballadora de l'STEI, membre de l'OCB de Binissalem.

Secretari: Damià Perelló Femenia, funcionari del Govern i membre de l'Executiva d'El Pi – Proposta per a les Illes Balears.

Tresorera: Margalida Homar Marcé, Llicenciada en Dret, funcionària del Consell, membre de l'OCB de Binissalem, va ser durant vuit anys Gerent de l'OCB i anteriorment ho havia estat del Consell de la Joventut.

Vocals:

Jordi Cloquell Noceras, 'Artiller', glosador i promotor cultural. Actualment és l'alma mater de Ca s'Artiller de Muro.

Caterina Canyelles Marquès, Filòloga i activista cultural, antiga impulsora de Joves de Mallorca per la Llengua, membre de l'OCB de Puigpunyent i Galilea.

Antoni Llabrés Fuster, Professor titular de Dret Públic i Dret Penal de la UIB. Especialista en l'àmbit dels Drets Lingüístics, és un dels impulsors de la campanya 'La Justícia, també en català'.

Miquel Amengual Bibiloni: Historiador, president de l'OCB de Pollença i coautor del llibre 'L'independentisme a les Illes Balears'.

Neus Picó Veny, periodista i professora d'ensenyament secundari. Va treballar al Centre de Televisió Espanyola a les Balears i a RNE. Va treballar en el gabinet de premsa del Consell de Mallorca, també va ser assessora de comunicació del president del Govern i, entre 2002 i 2003 va ser directora de la televisió local de Calviá.

Catalina Maria Bover Nicolau, mestra, ha ocupat diversos càrrecs institucionals en representació del PSM i de MÉS. Membre de l'OCB de Vilafranca.

Lluís Maicas Socias, Escriptor, ha desenvolupat la major part de la seva carrera en l'empresa privada, va ser diputat pel PSOE i president de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Macià Garcias Salvà, professor, ha estat Director de l'Escola d'Idiomes de Palma. Membre de l'OCB de Llucmajor.

Tanit Mir Pàmies, llicenciada en Periodisme, màster en relacions internacionals i relacions transfotereres i experta universitaria en gestio d'innovacio empresarial. Ha treballat a l'Oficina del Govern a Brussel·les i a l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

Pilar Arnau Segarra, ha exercit com a professora de llengua catalana i crítica literària.

Berta Sureda Berna, Historiadora de l'Art, gestora cultural, va ser directora del Departament de Serveis Culturals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i és membre de la Comissió de Cultura de l'OCB.